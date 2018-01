Internetil on oma kaitsepühak?

Katoliku kirikus on palju kaitsepühakuid, kes kaitsevad ühte või teist tegevusala ja kohta.

Näiteks Püha Luukas oli ravitseja ja on arstide kaitsepühak, apostel Andreas, kes oli Jeesuse üks esimesi jüngreid, oli kalamees ja seega kalurite bkaitsepühak ning on veel palju teisi pühakuid, kes kaitsevad erinevaid elualasid, teatab ancient-origins.net.

Tänapäeval seostatakse pilootide ja astronautidega 17. Sajandil elanud itaallasest frantsiskaanlast, Copertino Püha Giuseppet, kes olevat suutnud leviteerida, lennata ja saatnud nii korda mitmeid imesid.

Kuid ka internetil on oma kaitsepühak, kes on 6. – 7. sajandi vahetusel elanud Sevilla Isidorus, kelle põhjapanevad kirjutised mõjutasid keskaegset ühiskonda.

Sevilla Isidorus, kelle eluaeg oli 560 – 636 oli Sevilla peapiiskop , kirjanik ning keskaja kohta väga põhjaliku entsüklopeedia, 20 teosest kooseneva «Etymologiae» autor. Seda teost kasutatakse ka 21. sajandil.

Just selle teose tõttu on ta kuulutatud interneti kaitsepühakuks, kuna internet on samuti nagu suur entsüklopeedia.

Sevilla Isidoruse eluloo järgi oli ta omas ajas väga haritud mees, kes valdas ni ladina, kreeka kui heebrea keelt. Ta oli rahva seas austatud ja hinnatud oma kõneosavuse ja teadmistega. Isidorus asutas Sevillas vaimuliku seminari, kuis oli ulatuslik õppekava.

Ta jättis endast tulevastele põlvkondadele palju kirjutisi, mis ulatusid igapäevaelu ülestähendustest poliitika ja teaduseni.

Kinnitamata andmetel olevat Isidorus oma kirjutistes ennustanud ette, et tulevikus on inimkonnal olemas kõikehõlmav «snetsüklopeedia», kus on olemas väga palju või kõik maailma teadmised ja informatsioon.

Isidoruse kirjutistega kursis olijate sõnul on see viide tänapäeva internetile, kus leidub asju seinast seina ehk seal on kogu meie elu.

Vatikan kuulutas Sevilla Isidoruse pühakuks 1589. aastal ja 1722. aastal nimetati ta katoliku kiriku teadusdoktoriks.

1997. aastal kuulutas paavst Johannes Paulus II Sevilla Isidoruse ametlikult interneti, kuid ka entsüklopeediliste teadmiste kaitsepühakuks.