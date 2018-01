Kuum retrogalerii! Sünnipäevalaps Koit Toome läbi aegade

Koit Toome | FOTO: Marina Puškar

Toome on õppinud klaverit Tallinna Muusikakeskkoolis ja Georg Otsa Muusikakoolis. Tema lauluõpetajad on olnud teiste seas Jaak Joala ja Kare Kauks. Laiema avalikkuse ette jõudis Koit Toome 1995. aasta alguses koos Sirli Hiiusega, artistinimega Sarah, kellega moodustati duo Code One.

Endine Code One - Koit Toome ja Sarah (Sirli Hiius). | FOTO: Viktor Burkivski

Toome alustas soolokärjääri pärast Code One'i lagunemist 1998. aastal. Tema esitatud ja Tomi Rahula, Peeter Pruuli ja Ithaka Maria Rahula kirjutatud laul «Mere lapsed» esindas Eestit 1998. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Birminghamis, kus sai 12. koha.

2017. aasta Eesti Laulul võitis ta koos Laura Põldverega esitatud lauluga «Verona» esikoha ja pääses esindama Eestit 2017. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Kiievis.

Koit Toome ja Laura Photo/Efrem Lukatsky) | FOTO: Efrem Lukatsky/AP

Kuigi suurem publik teab Koitu kui läbi popmuusika, hindab kohalik muusikarahvas lauljat suurepärase muusikalitähenda. Hetkel võib Toomet näha säramas Vanemuise muusikalis «Hüljatud», kus tal on täita peaosalise Jean Valjeani roll.

Koit Toome elab koos hinnatud meigikunstniku Kaia Triisaga, kellega kasvatavad 9-aastast tütart Rebeccat. Eelmisel aastal nägi ilmavalgust ka pisipoeg Richard.

Kaia Triisa ja Koit Toome | FOTO: Kaia Triisa / Instagram

