Armastatud tantsuõpetaja Kristina Raja päästis noore inimese elu

Mõni aasta tagasi helistasid naise õpilase sõbrad just talle ja palusid, et Kristina aitaks - võtaks midagi ette, et nende sõbratar ei teeks enesetappu, vahendab Naisteleht.



«Lapsed panevad mind teisiti hingama ja igal lapsel on õigus omamoodi hingata – nad on isiksused mitte treeningvahendid. Sagedase ja pikaajalise koosolemise ning ühiste tantsimiste ja tegutsemiste kaudu tekib ühes hingamine ning ilusaima keele-tantsukeele mõistmine,» on 30-aastane hinnatud tantsutreener öelnud. 27-aastase tantsukogemuse jooksul on Kristina võitnud kahekordse juunioride maailmameistri kulla modern-jazzi kategoorias.



Jääb vaid loota, et selliseid õpetajaid, keda lapsed usaldavad ning kes on noortele sõbraks ja teejuhiks on tänapäeval Eestis rohkem.



Refereeritud teksti täispikka artiklit loe ajakirjast Naisteleht.