Prantsuse väikelinna elanikud üritavad vabaneda Zorro maskidega paremäärmuslikust naistebändist

Les Brigandes bändi lauludes rünnatakse moslemeid, juute, geisid, jesuiite, vabamüürlasi, poliitikuid ning isegi ajakirjanikke ja paavst Franciscust, teatab The Telegraph.

Les Brigandes | FOTO: Twitter.com

Paremäärmuslikke laule laulvad naised ja nende orkester, mis koosneb meestest, asusid nimetatud väikelinna elama 2015. aastal. Kohalike sõnul elab see ansambel umbes 30 liikmest koosnevas kommuunis.

Les Brigandes | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Kahe elaniku, Christophe Pourpix ja Thierry Canals’i eestvedamisel käivitati allkirjade kogumine petitsioonile, millega nõutakse selle bändi lahkumist.

La Salvetat-sur-Agout’ s elab 1100 inimest, kuid allkirju on seni antud juba 1500, kuna allkirja andjate seas on ka naaberkülade elanikke.

Pourpix’ i ja Canals’i teatel on bänd neid ja teisi külaelanikke ähvardanud, mille tõttu tahavad nad kohtusse minna, et kohtu abiga paremäärmuslikke laule laulvatest naistest lahti saada.

«Nende palade seas on näiteks laul «Olen fašist», nad teevad natsitervitust ja tihti on neid näha kitarride asemel Kalašnikovi relvadega. Nad avasid ilma meie luba küsimata neonatsi suveniire müüva poe, seal on müügil näiteks Prantsuse paremäärmusliku poliitiku Jean-Marie Le Peni kirjutisi ja ka Adolf Hitleri «Mein Kampf»,» teatasid kohalikud.

Les Brigandes | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Les Brigandesil on Youtube’is oma kanal, kuhu nad laule ja sõnumeid postitavad ning see on paremäärmuslike prantslaste seas väga populaarne.

Naised esinevad videotes miniseelikutes ja Zorro stiilis maskides, mõnikord on neil käes seamaskid, mille abil üritavad solvata moslemeid ja juute, kes ei tohi sigadega kokku puutuda.

Les Brigandes | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

«Nad vihkavad kõiki, kes ei ole nagu nemad, täiesti valgenahalised. Lisaks levitavad nad hitlerlikku ideoloogiat aaria rassi ülemvõimust. Nende laulud nõuavad Prantsusmaa puhastamist väärusulistest ja tumeda nahavärviga inimestest. Neil tundub olevat sõpru nii Saksamaal kui Šveitsis, sest nende elukoha juures on sageli näha Saksa ja Šveitsi numbrimärgiga autosid,» lisas Canals.

Bänd Les Brigandes ei ole kommenteerinud nende vastu suunatud kriitikat.

La Salvetat-sur-Agout’ linnapea Thibault Estadieu sõnas, et elanikud peaksid bändi suhtes tolerantsemad olema, sest need lauljad on esinenud kohalikus eakatekodus tasuta ja aitavad omal viisil edendada kohalikku elu, tuues sinna ka turiste.

La Salvetat-sur-Agout | FOTO: wikipedia.org

«Linnapea sõnul on need inimesed ohutud, kuid nad ei ole seda, sest tegemist on neonatsidega. Mind paneb üllatama, et võimud ei ole astunud samme nende tegevuse takistamiseks,» sõnas Canals.

Samas on ka neid elanikke, keda jätab selle paremäärmusliku bändi tegevus külmaks.

«Mind nad ei häiri, on neid, kes on nende vastu, kuid on ka neid, kellele nad meeldivad. Prantsusmaa Rahvusrinde juht, paremäärmuslane Marine Le Pen sai presidendivalimistel teises voorus 45 protsenti häältest. Elame demokraatlikus ühiskonnas, kus on sõnavabadus ja seega ei näe ma bändis probleemi, kuid nendevastase viha õhutamine tekitab vaenu ja tülisid,» lausus anonüümseks jääda soovinud elanik.

La Salvetat-sur-Agout’d tuntakse kohalikust soolaka maitsega mineraalveest La Salvetat.