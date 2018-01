Uue aasta lubadused ehk millega «ravib» Katrin Siska enda sotsiaalmeedia sõltuvust?

Siska on viimastel aastatel rännanud mööda maailma - nautinud elu surfilaual, kirjutanud muusikat ja tegelenud aktiivselt blogipidamisega. Kuigi sotsiaalmeedia võib olla blogijale oluline tööriist ning allikas, mis annab inspiratsiooni, teab Katrin, et seal veedetud aeg võib nähtamatult kaduda.

«Sotsiaalmeedias veedetud aja võiks asendada hoopis varajase tõusmise ja joogatamisega, mis on kehale oluliselt kasulikum,» püüab Katrin enda sotsiaalmeedia kirge vaigistada.



Eelmise aasta lõpus nägi ilmavalgust Katrini esimene raamat, mille kaante vahelt võib leida Siska ja tema pere lemmikroad ning mille seest võib leida isuäratavad pildid, mille on üles võtnud Siska isiklikult.