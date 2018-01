Alaskal on soojem kui USA keskläänes ja idarannikul

Samas Alaskal, mida peetakse USA üheks jahedamaks paigaks, on nagu kevad, sest temperatuurid on mitmes kohas null kraadi ja üle selle, teatab msn.com.

USA Alaska Anchorage | FOTO: wikipedia.org

Meteoroloogide teatel ulatub Alaska pealinnas Anchorage’is temperatuur 6 – 8 soojakraadini, mis on sealse kliima kohta kõrge jaanuarikuine temperatuur.

Eile mõõdeti Anchorage’is 6,6 kraadi sooja, paljud liikusid ja uisutasid T-särgi väel.

USA teistest osadest Alaskale saabunud turiste üllatas sealne soojus.

Alaska | FOTO: Pexels / CC0 Licence

Üks neist on Montanast Bitterroot Valleyst pärit Patricia Bierer, kelle sõnul on Montanas praegu külmem kui Anchorage’is.

Külm ilm | FOTO: Seth Wenig/AP/Scanpix

Talv | FOTO: Brett Carlsen/AFP/Scanpix

«Minu kodukohas on praegu tõeline talv koos jaheduse ja tuiskudega, kuid siin Alaska pealinnas hakkaks nagu kevad saabuma. Mu lapsed on mulle kadedad, et peavad külmas olema, kui mina saan nautida soojust,» lausus ameeriklanna kohalikule meediale.

USA meteoroloogiaameti meteoroloog Michael Kurtz selgitas, et madal- ja kõrgrõhkkond koos lükkavad troopilist sooja õhku põhja poole ja selle tõttu on Anchorage’is ebatavaliselt soe. Selle nädala lõpupoole aga peaks temperatuur langema alla nulli.

Jaanuaris võib Anchorage’is õhutemperatuur langeda miinus 30 kraadini ning praegused kõrged temperatuurid on erand.

Talv | FOTO: Brett Carlsen/AFP/Scanpix

Alaskalaste sõnul on neil soojalaine üle hea meel, sest siis saab rohkem väljas olla.

USA idarannikul ja keskläänes talv jätkub, osas paikades on temperatuur langenud ligi 40 miinuskraadini. Mitmes paigas on koolid ja teised lasteasutused suletud ning teeolud väga rasked. Georgias ja Lõuna-Dakotas kuulutati välja hädaolukord.

Senistel andmetel on külmalaines hukkunud kaheksa inimest.

Meteoroloogid hoiatasid, et Bostoni piirkonda tabab 4. jaanuaril tugev lumetorm, mis võib tuua kaasa lund ligi pool meetrit.