Urmas Oti viimane intervjuu: ta oli teinud lõplikud järeldused

Kanal 2 režissöör Merike Veskus rääkis ETV saates «Urmas Ott. One Man Show», et Urmas Ott on ainult temale nõus viimase intervjuu andma, vahendab Menu.

«Siis ma sain alles aru, miks ta mu sinna kutsus. Meil kõigil on oma südametunnistus ja tahtmised, kui me teeme mingisuguseid lõplikke järeldusi, siis me tahame midagi edasi öelda ja Urmas tahtiski midagi edasi öelda. Mitte, et mina oleksin teinud viimase intervjuu, vaid Urmasel lihtsalt oli vaja mulle mõned laused öelda,» ütles Veskus ja lisas, et mõned laused jäävadki igavesti välja ütlemata.