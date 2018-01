Printsess Diana astroloog ennustas, et prints Harry kohtub Meghan Markle’iga?

Prints Harry ema, printsess Diana astroloog Debbie Frank avalikustas, et Diana soovis saada Harry sünnikaardi abil teada, mis saatus ootab ta nooremat poega, kes sündis 15. septembril 1984, edastab Daily Mail.

Printsess Diana ja prints Harry | FOTO: Alastair Grant/AP/Scanpix

Franki teatel lasi printsess Diana Harryle koostada sünnikaardi 1990. aastal kui poeg oli kuueaastane ning see näitas, et Harry saab abielluda just selle naisega, kelle ta ise välja valib.

«Olin printsess Diana sõber 1989. aastast kuni ta surmani 1997. aastal. Diana muretses Harry tuleviku pärast, kuna arvas, et ta elurõõmus ja lõbus poeg ei suuda kuningliku pere kitsendustes elada ja muutub apaatseks,» lisas astroloog.

Printsess Diana ja prints Harry | FOTO: Martin Keene/PA Wire/PA Images/Scanpix

Franki sõnul näitas Harry sünnikaart, et ta saab elada sellist elu, nagu tema soovib. Ta järgib küll kuningliku pere etiketti ja reegleid, kuid mitte üleliia. Lisaks on ta uudishimulik ja seiklushimuline, samas ka väga abivalmis.

Prints Charles, printsess Diana ja vastsündinud prints Harry | FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

«Ta kaart näitas, et tal tekib side Ameerikaga ja ta tulevane kallim võib sealt pärit olla. Nüüd on teada, et nii juhtuski. Harry ja ta kihlatu Meghan Markle sobivad hästi, sest mõlemad on vabameelsed ja valmis reegleid rikkuma,» lausus astroloog.

Prints Harry ja Meghan Markle | FOTO: Danny Lawson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Franki arvates oleks Meghan Markle Dianale meeldinud, kuna ameeriklanna on oma iseloomult ja arusaamadelt mõnevõrra Diana sarnane.

Mis puudutab 4. augustil 1981 sündinud Meghan Markle’i sünnikaarti, siis selles on, et ta võib abielluda mõjuka isikuga, kes on välismaalane.

«Ka Meghani sünnikaardis kõik klapib. Prints Harry on välismaalane ja avaliku elu tegelane. Harry ja Meghani sünnikaartide võrdluse kohaselt täiendab see paar teineteist,» lausus astronoom.

Briti meedia teatel kiitis Elizabeth II oma lapselapse, prints Harry naisevaliku heaks kohe, kui Harry Meghanit kuningannale tutvustas.

2017. aasta jõulud olid esimesed, mille Meghan Markle veetis koos kuningliku perekonnaga Sandringhamis, kus ta sai tutvuda mitmete pereliikmetega, kellega ta varem ei olnud kohtunud. Lisaks sai ta teada, millised on Mountbatten-Windsorite jõulutraditsioonid.

Prints Harry ja Meghan Markle | FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Prints Harry sõnul ei olnud ta kihlatul nende pereellu sisseelamisega probleeme.