Mida arvab «väikeste hiiglaste» skandaalist Fazer, kelle reklaamides Oliver kaasa teeb?

«Oleme nõus, et kuigi abipalve suurpere elamistingimuste parandamise eesmärgil on mõistetav, oli lapse kasutamine selleks eetiliselt küsitav,» rääkis Fazer Eesti turundusjuht Joosep Volkmann Õhtulehele.



Oliver Kõvask ehk Väike Oliver jagas sotsiaalmeediakanali Instagrami vahendusel vana aasta lõpus palvet enda fännidele, kes aitaksid Kõvaski perel unistuste maja üles ehitada. Postituses oli ära märgitud Oliveri pangakonto. Tänaseks päevaks on postitus eemaldatud.

Oliver Kõvask postitus / kuvatõmmis | FOTO: Instagram