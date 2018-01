Marilyn Kerro: sinu aasta tuleb täpselt selline, milliseks sa ta ise oma tegudega kujundad

«Paljud meist on ootusärevuses, et mis see uus aasta meile toob, just isiklikus plaanis. Mida sa tahaksid, et aasta toob? Sinu aasta tuleb täpselt selline, milliseks sa ta ise oma tegudega kujundad,» kirjutab Marilyn enda Facebooki lehel.

«Mõnikord me ei saa küll omada kontrolli selle üle, mis on meie ümber, kuid vastutame siiski oma reaktsiooni eest.

Iga Sinu uus aasta on Sinu uus võimalus ja uus lehekülg elus. Inimene, kes sõtkub aastaid sama rada, unistades paremast, kuid muutuseid vastu võtmata, jääbki seda sama vana rada tallama. Jah, ma kordan end, kuid nii see on!

Sellepärast, ma soovitan igal inimesel, kes soovib uut ja paremat aastat, teha selleks ka reaalsed sammud! Mitte keegi siin maises elus ei saa kellegi elu elama hakata.

Ma soovin, et te kõik ise oma elu üle vastutama ja otsustama hakkate.

Toogu uus aasta teile kõikidele sisemist rahu, õnnetunnet ja armastust. Olgu teie igas päevas üks heategu. Andke sinna, kus tavaliselt käed ei ulatu ja vaadake sinna, kuhu tavaliselt ei vaata!

Ma soovin veel, et uus aasta tooks rohkem mõistmist ja inimlikkust, siirust ja ausust. Olge õppijad ning samas ärge kartke olla ka õpetajad elus.

Mu soovid on lihtsad, mu mõtted on puhtad. Olge rahul ükskord sellega, mis Teil on. Olge tänulikud iga elatud päeva eest ja iga tuleva päeva pärast.

Pöörake tähelepanu oma tervisele ja perele uuel aastal, sest kui sul on armastavad käed ümber kaela ja terve hing ning vaim, on Sul olemas kõik!

Positiivne meel, rahu hinges tagavad sulle head väljavaated ka eduks!»