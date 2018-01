Youtube’i staar Logan Paul vabandas, et postitas video enesetapu teinud jaapanlasest

22-aastane Paul kustutas Jaapani kuulsa Fuji mäe juures tehtud video ja vabandas et sellega haiget tegi, teatab Daily Mail.

Paul postitas vastuolulise klipi Youtube’i pühapäeval, 31. detsembril 2017 ning üsna kiiresti hakkas sadama kriitilisi kommentaare, millest osadel nimetati teda tundetuks idioodiks.

Logan Paul | FOTO: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures/BT/ADM/Capital Pictures/Scanpix

«Kas me just leidsime selles metsas endale lõpu peale teinu?» küsis Paul neid selles metsas juhatanud giidilt. Selle steeni jäädvustas keegi Pauli kaaslastest.

Edasi on kuulda, kuidas Paul hüüab surnud mehele: «Kas oled elus? Kas sa põrgu päralt oled ikka siin? See olukord tekitab minus mõtetelaviini, sest näen midagi sellist esmakordselt. Kas peaksime kutsuma politsei?».

Paul filmib surnukeha kommenteerides, et ta käed on ebaharilikult lillat värvi ja oletab, et see mees tappis end sama päeva hommikul.

Paul sõnab hiljem vabandusvideos, et tema eesmärgiks ei olnud mitte kellegi üle nalja visata, sest vaimsed haigused ja depressioon ei ole naljatamise teemad.

Logan Paul | FOTO: Mark Ralston/AFP/Scanpix

Youtube’i staar selgitas, et teda huvitas Jaapanit külastades see ebatavaline mets, kuid ta ei oodanud, et ta tõesti sealt surnu leiab.

Mitmed tavainimesed kui kuulsused võtsid sotsiaalmeedias Logani video teemal kriitiliselt sõna.

Seriaali «Breaking Bad» (Halvale teele) staar Aaron Paul nimetas Logan Pauli «inimsaastaks» ja soovitas tal «põleda põrgus».

«Troonide mängu» näitlejanna Sophie Turner nimetas Loganit «idioodiks, kes ei ole edu ära teeninud».

Oli ka neid, kelle arvates tõmbas Paul Jaapani «ensetapumetsa» videoga enda karjäärile vee peale.

Fuji mäe juures asuv «enesetapumets» | FOTO: Atshushi Tsukada/AP/Scanpix

Ohiost pärit, kuid Los Angeleses elava Pauli vlogisid vaadatakse päevas umbes 20 miljonit korda. Logan õppis Ohio ülikoolis, kuid tegemata jäetud eksamite tõttu kukkus välja ja hakkas tegelema sotsiaalmeedias meelelahutusega, olles väga edukas.

Ta Youtube’i kanalil on praegu umbes 3,46 miljonit jälgijat. Forbesi andmetel teenib Logan Paul iga Facebooki postitusega umbes 150 000 dollarit ja Instagrami postitusega 80 000 dollarit.

Noor juutuubes ostis 2017. aastal Californias Encinos 6,6 miljoni dollari eest 800-ruutmeetrise maja, milles on viis magamistuba ja seitse vannituba.