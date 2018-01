Kanal 2 juhatab argiõhtud nüüd sisse uue lustaka saatesarjaga «Reporter Boonus»

«Reporter Boonus» | FOTO: Kanal 2

Tänasest tõmbab argiõhtud käima uus saatesari «Reporter Boonus», mis pakub teleõhtu alustuseks värske valiku meelelahutuslikke lugusid ja häid elamusi. See on lustakas seiklus koos «Reporteri» tegijatega, kes toovad Kanal 2 ekraanile kõige meeldejäävamad kohtumised, lõbusad vahejuhtumid ja erilised hetked. Näiteks üllatab uus saatesari rubriigiga «head uudised», mis leiab ka tõsistest teemadest humoorikaid vaatenurki. Samuti vaatab «Reporter Boonus» tulevikku ja tutvustab nunnusid tulevikutegijaid, kelle suured teod võivad rabada alles aastakümnete pärast. Uus saatesari ei piirdu seejuures vaid sündmustega kodumaalt, vaid kiikab ka võõrsile tuues Kanal 2 ekraanile «Reporteri» tegijate meeldejäävad vahejuhtumid välismaalt. Saatesarja tegemistesse kaasatakse ka televaatajaid, kel iganädalaselt on võimalik uhkeid auhindu võita.

«Reporter Boonus» on lõbusaks sissejuhatuseks traditsioonilisele uudistesaatele «Reporter», mis Kanal 2 ekraanil teeb ka käesoleval aastal päevast kokkuvõtte ikka kell 19:00.

«Reporter Boonus» stardib täna kell 18:30.