Hannes Võrno ERRile: ära palun enam edaspidi «Jõulutunnelit» korralda!

«ERR - ära palun enam edaspidi seda härduseräkitit nimega «Jõulutunnel» korralda,» kirjutab Võrno Facebook´is.

«Ära moogerda kerjakäsi pikal ning veeklakvel silmadega, kui ilus on aidata ja kokku hoida. Sugugi kõik ei unusta Soome Vabariigi presidendi, Tarja Haloneni järelhüüet president Lennart Merile. Sõbrale. Toetuseks eestlastele - oma naabritele. Ilusas eesti keeles. See pole tujurikkumine ega ärapanemine, see on veise väljaheide, mitte nali, mida sa aastaid teha üritad! Ära ole nõme, tagajalgadel tantsiv püüdlik õukonnapuudel - sa oled Eesti üks visiitkaartidest.»