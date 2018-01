Hobused, breiktantsijad ja pilved ehk Iiris avaldas Eesti Laul 2018 lavashow võimalikud elemendid

Iiris on muusikataevas ereda tähena säranud juba 10 aastat. 2007. aastal tõusis ta avalikkuse huviorbiiti noorte lauljate konkursil «Kaks takti ette», kus saavutas teise koha.



Sel ajal sai alguse koostöö muusikaprodutsent Ago Teppandiga, järgnes plaadileping EMI-ga ning aastal 2012 ilmus ühise töö tulemusena Iirise debüütalbum «The Magic Gift Box». Debüütalbum tõi Iirisele ka aasta naisartisti tiitli 2013. aasta Eesti Muusikaauhindade jagamisel.



Järgnesid esinemised mainekatel festivalidel nagu The Great Escape (UK), Iceland Airways, Eurosonic, Ilosaarirock, Provinssirock, Positivus Festival jt.



«Drop that Boogie» on üks poolfinalistidest Eesti Laul 2018 konkursil. Loo üks autoritest Ago Teppand avaldas MyHits-live stuudios, et idee sündis ühe päevaga - loo viimistlemine võttis aega üks kuu.

Paljud ootavad huviga originaalse stiili ja silmapaistva välimusega artistilt põnevat avashow´d. Loo autorid avaldasid naljatades, et lavale tulevad nii hobused, pilved kui breiktantsijad.





Kuula täispikka intervjuud siin.