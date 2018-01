Tahad Evelin Ilvese restoranis süüa - võta rahapada kaasa!

«2017. aasta kevadel oli meil Siimuga selge, et tahame avada päris oma resto ning soovime pühenduda toidu tegemisele,» kirjutab Evelin restorani leheküljel. «Meil on päris toit, laetud maa ja päikese energiaga. Võimalikult kohalike väiketalunike kasvatatud, võimalikult hooajaline. Meie kodurestos oled hästi söönud ja südamest hoolitsetud.»



Restorani Roog kolmekäiguline õhtusöök on 68 eurot inimese kohta. «Hinna sees on tervistusjook, toit, vesi, pillimäng.» Kui aga joogipoolist toidu kõrvale saada, siis peab külaline välja käima 35 eurot veinimenüü kohta.