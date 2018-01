Mariah Carey pahandas sooja tee puudumise üle, kuid sai suuliigutamise eest kopsaka 3,5 miljonit dollarit

CNNi teatel käitus Carey ülbelt ja diivalikult, olles riietunud sädelevasse kleiti ja karusnahka nagu Marilyn Monroe, keda lauljanna üheks oma iidoliks peab.

Mariah Carey | FOTO: Anthony Behar/Anthony Behar/Sipa USA/Scanpix

Väidetavalt maksti popstaarile kümneminitilise suuliigutamise eest üsna palju, 3,5 miljonit dollarit.

Carey üllatas kontserdikuulajaid teatega, et talle ei toodud lava taha kuuma teed.

«Väljas on külm ja ilma kuuma teeta olen ma nagu igaüks, kes siin kohal on. Ma ei pea sellist kohtlemist taluma,» lausus staar pärast esimest pala.

Mariah Carey | FOTO: Anthony Behar/Anthony Behar/Sipa USA/Scanpix

Ta pidas väikese pausi ja tuli siis lavale tagasi, et kanda ette järgmine laul.

Kohal olnud kirjutasid sotsiaalmeedias, et Carey on diiva, kelle nõudmised on üle mõistuse kõrged. Kohe hakati lauljannat sotsiaalmeedias pilama ja tema kohta postitati meeme, millega ta üle nalja heideti.

Mariah Carey | FOTO: MPI43/Capital Pictures/MPI43/Capital Pictures/Scanpix

Hiljem ilmnes, et Mariah Careyl ei jää huumorimeelest puudus, kuna ta postitas kriitikale vastuseks sotsiaalmeediasse fotosid, millel teda on näha teed joomas.

Mariah Carey teed joomas | FOTO: Instagram/Instagram/Scanpix

Twitteris kommenteeriti, et Carey teejoomine on selle aasta esimene meem.

Mariah Carey ja ta austraallasest kallim, miljardär James Packer läksid pärast inetut kohtuskäimist lahku. Carey sai kohtu abil mehelt miljoneid dollareid.