Video: kanadalane sai kallimalt 47 aastat tagasi jõulukingi, kuid ei ole seda seni avanud

Pearce’i sõnul lõpetas Vicki selle kingiga nende suhte ja ta lubas endale, et ta ei ava seda kingitust mitte kunagi, kuid aastaid pani ta selle vana kingipaki koos teiste kingitustega kuuse alla, teatab CBC News.

Jõulukingid kuuse all | FOTO: Fred de Noyelle / GODONG/picture-alliance / Godong/Scanpix

Kanada meedia tegi Pearce’ist loo pärast seda kui mees postitas oma kummalise kingijuhtumi Facebooki, kus seda jagati. Samas otsib ta oma kunagist kallimat Vickit.

Adrian Pearce | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Praegu 64-aastase mehe teatel sai ta Vickilt kingituse 1970. aasta jõulude ajal kui ta oli 17-aastane.

Adrian Pearce ja ta kallim Vicki 1970. aastal | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Tüdruk andis kingi enne jõuluvaheaega öeldes, et see on viimane kingitus ja ta ei taha enam suhet jätkata. Enne seda oli Pearce jõudnud tüdrukule anda omapoolse jõulukingi.

Pearce’i teatel läks ta koju, pani Vicki antud kingituse kuuse alla, kuhu see jäi ilma avamata.

«Teatasin oma perele, et kuna see on lahkuminemiskingitus, siis ma seda ei ava. Olen oma sõna pidanud 47 aastat, mul on olnud nõrkushetki, mil olen tahtnud seda kingitust avada, kuid olen sellest üle saanud ja pakk on seni kinni,» lausus kanadalane.

Mehe teatel lootis ta mõnda aega, et Vicki tuleb tema juurde tagasi ja nad saavad suhet jätkata.

«Nüüd 47 aastat hiljem on see pakk lihtaslt jõule sümboliseeriv kink, mida ma ei ava. Olen selle paki pannud igal jõuludel kuuse alla ka pärast abiellumist ja laste sündi. Mu naine teab seda kingilugu, lõpuks ta teatas, et ei taha seda pakki enam kuuse all näha. Nüüd ma panen paki korraks, kuid siis hoian mõnda aega käes,» lausus Pearce.

Selle jõulu ajal kontakteerus Pearce Vicki noorema õega, kellelt sai telefoninumbreid, millelt Vickit võib tabada, kuid keegi ei vastanud telefonile.

Pearce otsis Vickit ka internetist, kuid ka seal ei olnud selle naise kohta infot.

Kanadalase arvates võiks ta vana kingi avada, kui kingi saamisest möödub 50 aastat.

«Võiksin korraldada kingipaki sisu äraarvamise võistluse, võistlusel osalemise eest tuleb maksta ja selle summa annetaksin heategevuseks. Kui ma selleks ajaks Vicki leian, siis saab ka tema äraarvamismängus osaleda, sest kindlasti ta ei mäleta, mida kinkis,» teatas Pearce.

Pearce’i sõnul peab ta naine lugu romantiliseks ja ka naine tahaks Vickiga kohtuda.