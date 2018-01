Kanada lõunaosas on nii külm, et isegi loomaaia pingviinid on siseruumides

Ka Alberta provintsis Calgarys on üsna jahe, mille tõttu sealse loomaaia kuningpingviinid (Aptenodytes patagonicus) viidi siseruumidesse, teatab AFP.

Kuningpingviin (vasakul) ja tema poeg | FOTO: EDGAR SU/REUTERS/Scanpix

Calgary loomaaed teatas, et kui temperatuur langeb 25 miinuskraadini, siis viiakse kuningpingviinid õuest ära hoolimata asjaolust, et looduses elavad need lennuvõimetud linnud jahedas.

Kaks kuningpingviini ja nende poeg | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Loomaaia esindaja Malu Celli teatel järgivad nad reeglit, et kui välistemperatuur langeb ka Kanada lõunaosa kohta madalale, siis vajavad kuningpingviinid sooja. Viimastel päevadel on Calgarys olnud temperatuur miinus 28 kraadi, kuid koos jaheda ja tugeva tuulega tundub see pigem miinus 40 kraadi.

Celli teatel on nende loomaaias 51 pingviini, kes esindavad eri liike ja on pärit eri aladelt.

«Kuningpingviinid suudavad taluda üsna jahedat, kuid mitte nii jahedat kui Antaktika endeemliik keiserpingviinid. Meil olevad pingviinid ei ole looduses elavad linnud, seega ei lase me neil külmas olla,» teatas Celli.

Kuningpingviinid | FOTO: unknown/Caters News Agency/Scanpix

Keiserpingviinid | FOTO: /Caters News Agency/Scanpix

Esindaja lisas, et vanemad kuningpingviinid võivad ka jahedaga väljas olla, kuid kui on noorpingviine, siis igaks juhuks tuuakse kõik sisse, sest noorlinnud ei oska end jahedas hoida.

Celli lisas, et Calgary loomaaia külastajatel on võimalik kuningpingviine näha, kuid mitte välisoludes.

Kuningpingviinid, kelle täiskasvanud isendite pikkus on 91 – 96 sentimeetrit, elavad Atlandi ookeani lõunaosa lähisarktilistel saartel 45. ja 55. laiuskraadi vahel.

Kuningpingviinid | FOTO: Walter Huber/picture alliance / moodboard/Scanpix

USA ida- ja põhjaosa ning Kanada lõunaosa tabanud külmalaine ja lume tõttu on palju liiklusõnnetusi ja lendude ärajäämisi. Lisaks tuli mõnes paigas jätta jaheduse tõttu ära väljas uue aasta vastu võtmine.

Lumi Pennsylvanias Eries | FOTO: Greg Wohlford/AP/Scanpix

USA-Kanada piiril asuvast Niagara joast sai küma tõttu jääskulptuur.