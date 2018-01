Hale PR-trikk kukkus läbi: Kivisaar lollitas vaid kuulajaid

Eelmisel nädalal alanud jutud selle kohta, et 1999. aastast hommikuprogrammi juhtinud saatejuht Alari Kivisaar jääb enda senisele ametikohale ning kõik Sky Plusi ja selle inimeste poolt tehtud intervjuud ja antud kommentaarid oli vaid üks suur kokkumäng, et inimeste tähelepanu raadiojaama uuele kodulehele tõmmata.

Kaassaatejuhtide Maris Järva ja Kristjan Hirmo simuleeritud intervjuuga oli mõeldud vaid selleks, et inimestele veel enam loba ajada. Kivisaare kasutatud repliigid «No see pull pannakse ju kinni» ja «Ma ei ole ju ainus, kellele on teada, et Sky Plus lõpetab» ei olnud aga muud kui mõeldud kahemõtteliste väljenditena, pidades sellega silmas kodulehe muutmist.

Sky Plusi inimesed «üllatunud», kui suures ulatuses seda teemat kajastati ja kui suurt furoori see tekitas. Samas tunnistavad kõik asjaosalised, nii Kivisaar, Järva, Hirmo kui programmijuht Toomas Puna, et see oli kõik kokkumäng, ning põhjus, miks Kivisaar stuudios ei olnud, oli lihtne - mees viibib kaua planeeritud puhkusel.

Kristjan Hirmo mängis kogus selle vembu juures kaasa ja aitas raadiojaamal rahvast lollitada. | FOTO: Erakogu

Mitte nii naljakal kombel näitas Kivisaare ja Sky Plusi temp aga seda, et rahvas ootabki saatejuhi lahkumist, kuna nende arvates on ta sellele ametikohale liiga kauaks jäänud. Hommikuprogramm vaja uusi tuuli ning seda tööd peaaegu 20-aastat teinud Kivisaar ei pruugi enam olla õige inimene saadet vedama.

Mida see Kivisaare enda tuleviku kohta ütleb, eks see veel paista. Küll aga pole teada, kas seda trikki tehes oli üheks tagamõtteks ka madalate saatereitingute tõstmine. Seda ei ole keegi raadiojaama poolt kinnitanud ega tagasi lükanud.