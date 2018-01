Väikese Oliveri ema rahaküsimisest: teema on kirgi kütnud

Ema sõnul on teema kõvasti kirgi kütnud ja seetõttu on postitus maha võetud. Teise Oliveri lähedase sõnul ei soovitud kerjata. «Lootsime tõesti abi saada maja ehitusega, sest see on Oliveri tõeline soov,» kirjutab väikese teletähe lähedane.



Tehtud positus on tekitanud erinevaid arvamusi. Kõige enam jääb kommentaarides kõlama, et tekst pole Oliveri enda kirjutatud ning vanematel peaks olema häbi, et last niimoodi kerjamiseks ära kasutatakse.

Vastused abipalvele | FOTO: facebook