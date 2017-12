Leelo Tungal: seda raamatut kirjutades oli mul kord väga ränk ja õudne tunne

Film räägib loo kuueaastasest Leelost, kelle ema Helmes saadetakse stalinistlike repressioonide käigus aastal 1950 Siberi vangilaagrisse, vahendab Menu.

«Tegelikult on see tõsisest ajast, väga raskest ajast, mille me oleme üle elanud. Seda raamatut kirjutades oli mul kord väga ränk ja õudne tunne, mõelda, et millest me läbi oleme tulnud, millistest kuristikest üle tulnud nii, et me ei ole märganud lapsena,» sõnas Tungal.