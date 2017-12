Video: «Hommik Anuga» tõi päevavalgele Eesti kinoklassika filmiapsud

«Ma tihtipeale leian neid vigu ja isegi ütlen režissööridele, et siin on selline viga sees. Mul kolleeg näitas «Klassi» vigu, mis olid Youtube'i fännide poolt üles laetud. Minu jaoks tuli kõik üllatusena, et sellised vead seal sees olid,» ütles filmimonteerija Tambet Tasuja, vahendab Menu.

Filmirežissöör Peeter Simm märkis, et vigu peaks muidugi vältima, kuid teistpidi on vigade otsimine filmiarmastamise üks viis.