Nostradamuse ennustuse kohaselt algab järgmisel aastal kolmas maailmasõda

Paljude arvates ei olnud Nostardamus midagi muud kui intelligentne petumees, kes kasutas ära rumalate inimeste kergeusklikust, et neil nahk üle kõrvade tõmmata. Teiste arvates oli ta suurim prohvet, kes kunagi elanud on.

Nostradamus | FOTO: AKG Images / Scanpix

Peale selle, et ta oli arst ning astroloog, oli tal ka omadus ... näha tulevikku. Ta täitis anuma veega ning samal ajal kui ta vett jälgis, jõudsid temani pildid tulevikust. Niimoodi nägi ta ette paljusid sündmuseid, mis osutusid hiljem tõeks.

Nostradamus kirjutas enda esimese raamatu «Les Propheties» 1555. aastal, ning paljud kirjastused avaldavad seda raamatut siiamaani.

Nostradamuse ennustused:

Suur Chicago tulekahju (1871)

Hitleri tõus võimule (1930ndad)

11. september 2001 terrorirünnak New Yorgis

Viimase sündmuse kohta kirjutas ta: maa seest tõuseb maad raputav tuli, mis paneb uue linna värisema. Kaks suurt kivi tekitava sõja pikaks ajaks. Siis Arethusa punastab uue jõe.

maandumine kuul

president Kennedy tapmine

tuumapommide lõhkamine

Nostradamus elas karmil ajal, mil ainuüksi väide, et ta näeb tulevikku, oleks viinud tema nõiaks tembeldamiseni ja hukkamiseni. Selleks, aga et seda ei juhtuks, peitis ta enda ennustused luuleridade sisse. Lisaks sellele muutis ta neid nii palju, et keegi ei saaks enne aru, et tegu on ennustustega kui alles pärast sündmuse toimumist.

Mida ütleb Nostradamus aasta 2018 kohta?

surnud tõusevad enda haudadest

rahvuste vahel toimuvad suured muutused

mitu looduskatastroofi muudavad maailma enneolematult palju

Kõige hirmsam ennustus aga viitab kolmandale maailmasõjale: «suur sõda algab Prantsusmaalt ning tervet Euroopat rünnatakse. See on pikk ja kohutav kõikide jaoks ... ning lõpuks saabub rahu, kuid ainult väga vähesed naudivad seda.»

Ta kirjutas: «Sõda algab kahe suure riigi vahel ning kestab 27 aastat. Suure vägivalla haripunkt kattub komeedi taevasse ilmumisega. Tuuma terrorism ning looduskatastroofid räsivad meie planeeti, kuni teine suur planeet läheneb maale.»

vulkaan Vesuuv plahvatab ja tapab 16 000 inimest

Prantuse prohvet nägi ette paljusid katastroofe, mis on põhjustatud kliimasoojenemisest. Kuigi ta ei teadnud, mida kliimasoojenemine endast kujutab, kirjutas ta: «kuningas röövib metsad (kontrollimatu lageraie?) ning taevas avaneb ja põllud põlevad kuumuse käes.»

Kuigi paljud arvavad, et Nostradamuse ennustused on, kas juhuslikud, valed tõlgendused või halb tõlge, siis sellele vaatamata on maailmas miljoneid inimesi, kes usuvad, et 16. sajandi astroloogi ennustused on täpsed, ja teevad temast parima prohveti, kes kunagi elanud.

Kas Nostradamus kandideerib meie oma nõidadega, kes väidavad, et neil on üleloomulikud võimed, või on tegu lihtsalt peast põrunud vanamehega, kes tahtis tähelepanu saada? Seda me vist ei saagi kunagi teada.