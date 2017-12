Endine Inglismaa koondise jalgpallur suitsetas koos enda raseda tüdruksõbraga

Aga milles probleem? Nii Ashley Cole kui Sharon Canu, kellega mehel juba on üks laps, on ju täiskasvanud inimesed ning teavad, mida teevad.

Probleem on selles, et Sharon on rase ning Ashley Cole Los Angeles Galaxys profileiba teeniv jalgpallur, kes tervise säästmise nimel ei tohiks suitsetada.

Sharon Canu on ilmselgelt rase, aga see ei takista naisel suitsetamast. | FOTO: BACKGRID / Scanpix

Suits maitseb hää! | FOTO: BACKGRID / Scanpix

37-aastane Cole ja tema tüdruksõber tähistasid jõule Suurbritannias ning kui nad olid tagasiteel USAsse, siis oli vaja enne lennukile istumist suitsud ette panna.

Ashley Cole on karjääri jooksul mänginud ka Londoni Arsenali, Chelsea ja AS Roma eest. Alatest eelmisest aastast mängib ta Põhja-Ameerika profiliigas LA Galaxy eest.