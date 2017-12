Modellid kistud rassismiskandaali: kas austusavaldus või solvang?

Naised said sotsiaalmeedias kõvasti kriitikat, mille peale modellid vastasid, et nende eesmärgiks oli vaid enda lemmik sportlaste vastu austust üles näidata. Daily Mail Austraalial õnnestus tabada ka vestlus Iovenitti ja ühe kasutaja vahel, milles modell püüdis kaitsta enda kostüümivalikut. «Selles ei ole mitte midagi rassistliku kui näitada üles toetust enda lemmik sportlase vastu,» ütles naine ja lisas: «Mine kooli ja õpi, mis rassismi päriselt on.»

Sophie Applegarth kirjutas hiljem pildi juurde, et tema eesmärgiks ei olnud kedagi solvata. «Lahtiütlus - mul ei olnud mitte mingeid rassistlike ega õelaid eesmärke nende piltidega, mille ma just üles laadisin. Me vaid ülistasime enda lemmik sporditähti Venus ja Serena Williamsit. Ei plaaninud kedagi solvata.»

Sophie Applegarth (roosaga) Julie Iovenitti (valgega). | FOTO: Instagram

Pilt Sophie sotsiaalmeedia lehelt. | FOTO: Instagram

Pilt Julie sotsiaalmeedia lehelt. | FOTO: Instagram

Aga kahju oli juba tehtud ning sotsiaalmeedia kasutajad solvasid mõlemat naist. Sophie Applegarthi esindav agentuur Chic Management eemaldas naise profiili enda kodulehelt.

Süüdi ei olnud vaid Sophie ja Julie. Ühe pildi peal oli näha ka naiste sõbrannat Sally Coburni mustaks võõbatud nahaga, püüdes imiteerida korvpallur Kobe Bryantit.

Praeguseks on kõik pildid naiste Instagrami kontodelt eemaldatud.