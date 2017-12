Koomiksite legendi tagant varastati suur summa raha

Varguse avastas Stan Lee äripartner, kelle kohaselt ei olnud ei Lee'l endal kui tema finantsametnikel aimugi, kes sellise summa koomiksite looja kontolt eraldanud on. Pärast väikest uurimist selgus aga, et Lee kontolt on kirjutatud tšekk Hands of Respect firma nimele.

Mitte keegi ei teadnud raha algsest kadumisest midagi ning Beverly Hillsi politsei uurib seda kui tšekivõltsingu juhtumit.

Väidetav tšekk, mis röövis Stan Lee kontolt 300 000 dollarit. | FOTO: TMZ

Stan Lee inimesed ütlesid TMZ-le, et nad kahtlustavad siseringi tööd - keegi fondi seest võttis sellele raha katsega kenake summa endale jätta.

Kuigi vargus on kole asi, siis see summa Lee'le rahadele väga suurt põntsu ei pane. Celebrity Net Worth andmetel on 95-aastase mehe väärtusega korralik 50 miljonit dollarit.

Stan Lee on koomiksite maailmas tõeline ikoon. Koos erinevate kaasautoritega on mees loonud sellised superkangelased nagu Spider-Man, the Hulk, Doctor Strange, the Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Thor, Black Panther ja the X-Men.