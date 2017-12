Bruno Mars kaevati plagiaadi tõttu kohtusse

The Sequence'i lugu oli vaid kolmas räpilugu, mis jõudis Billboard TOP 50 hulka.

Kohtudokumentides on kirjas, et Bruno Marsi lool on «väga suured ning olulised helilised sarnasused laulule «Funk You Up».»

Mark Ronson, kelle albumil laul esmakordselt avaldati, võitis «Uptown Funki» eest ka kaks Grammyt. | FOTO: Scanpix

Räpitrio nõuab vandekohtuga kohtupidamist ning teadmata suuruses summat nii sõnad kirjutanud Marsilt kui muusika autorilt, briti DJ-lt Mark Ronsonilt.

Kuula mõlemaid laule ning otsusta, kas näed sarnasust.

Bruno Marsi ja Mark Ronsoni «Uptown Funk».

The Sequence'i «Funk You Up»

See ei ole esimene kord, kui duot on süüdistatud kellegi teose varguses. Alles selle aasta septembris said nad süüdistuse, kui Roger Troutman ja Zapp ütlesid, et «Uptown Funki» esimesed 48 sekundit on peaaegu identne koopia nende loole «More Bounce to the Ounce».