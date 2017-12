Tanel Padar: muutused elus panid mind proovile, aga mitte jooma

Tanel Padar on sel aastal teinud enda elus suure kannapöörde.

Hiljuti antud intervjuus sõnab Eesti rokikuningas Tanel Padar, et vaatamata kõikidele muudatustele, mis tal sel aastal on elus juhtunud, ei tekkinud tal kordagi tahtmist kätt alkoholi järele haarata, et neid probleeme natuke leevendada.