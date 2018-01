Katrin Lusti sissetungis süüdistavad korteriomanikud kahtlustavad teleajakirjanikku kuldehete kadumises

Katrin Lust | FOTO: Kaader «Kuuuurijast»

Katrin Lust viis Elu24 toimetuse kurssi menetluse hetkeseisuga, millesse on lisandund nüanss, et Zuikod süüdistavad teleajakirjanikku väidetavalt ka korteris olnud ehete kadumises.

«Minu jaoks on huvitav see, et kuldehete vargusele prokuratuur tähelepanu ei juhi, kuigi tegemist on ju tõsise süüdistustega.»

Prokuratuur jäi täpsustuste andmises napisõnaliseks. Prokuratuuri pressinõunik Kristina Kostina kommenteeris Lusti menetlust nii:

«Kõnealuse juhtumi toimiku materjalid asuvad hetkel prokuratuuris, kuna prokurör hindab täiendavate tõendite kogumise ja uurimistoimingute läbiviimise vajadust. Kui see on tehtud ning selgub, et kogutud andmed viitavad kuriteo toimepanemisele, siis esitab prokuratuur süüdistuse,» selgitas Kostina.



Eelmise aasta oktoobris teleloo tegemise eesmärgil sisenes saate «Kuuuurija» võttegrupp ajakirjandusliku eksperimendi käigus Tallinnas Erika tänaval asuvasse korterisse. Kohapeal tekkis korteri kasutajate ja võttegrupi vahel konflikt, mis läks nii põletavaks, et kohale kutsuti politsei.

Katrin Lust | FOTO: TV3 / kuvatõmmis

Mõlemad osalised süüdistasid teineteist eri laadi süütegudes: ründamises, füüsilises vägivallas ja ebaseaduslikus sissetungimises.

Täna on selle kriminaalasja raames kahtlustatavana üle kuulatud korteri kasutajad, 34-aastane Oksana Zuiko ja 36-aastane Aleksei Zuiko ning ka «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust.