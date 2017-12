Viljakas 2017 ehk tähed, kes lendasid huviorbiidile tänavu aastal

Helen Kõpp ja Kalvi-Kalle Kruusamäe | FOTO: Instagram/ Helen Kõpp

Helen Kõpp ja Kalvi-Kalle Kruusamäe - kuigi tõsieluseriaal «Prooviabielu» on tänasel päeval oma õnneliku lõpu saanud, ei vaibu saates osalenud Heleni ja Kalvi-Kalle tormiline romaan. Mõned nädalad tagasi teatas 25-aastane tõsielustaar, et on beebiootel Kalvi-Kallest, kuid kavatseb lapse sünnitada üksikemana. 21-aastane härra maadleb samal ajal enda pidevate liiklusreeglite rikkumisega kohtumajas.

Väikesed hiilgased; Oliver | FOTO: Erlend Štaub

Oliver Kõvask - 2017 aasta kinkis Eesti rahvale vaieldamatult ühe suurima meelelahutaja, 4-aastase lapstähe. Helmest pärit Oliver sai tuntuks talendisaatest «Väikesed hiiglased». Maikuus toimunud rahvahääletuse ning žürii hinnangul osutus võitjaks Oliveri tiim lauljanna Eda-Ines Etti juhtimisel.

"Su nägu kõlab tuttavalt" finaal, Hanna Martinson ja Getter Jaani | FOTO: Madis Sinivee

Hanna Martinson - kuigi 25-aastast kaunitari võis näha juba kaks aastat tagasi ühe peaosalisena Urmas Eero Liivi põnevikus «Must Alpinist», sai Hanna laiemale ringkonnale tuntuks menusaate «Su nägu kõlab tuttavalt» kuuendast hooajast. Tallinna Ülikoolis reklaami ja imagoloogia eriala tudeerinud Hanna tegutseb igapäevaselt Eesti ühes hinnatumas reklaamiettevõttes.

Eesti laul 2017 esimese poolfinaali melu ja fotosein, Ariadne | FOTO: Erlend Štaub

Liina Ariadne Pedanik - on 19-aastane lauljanna, kes sai tuntuks tänavu Eesti Laul 2017 konkursil, kus esitas Margus Piiki, Tomi Rahula ja Anni Rahula kirjutatud laulu «Feel Me Now.» Liina Ariadne elab koos Eesti ühe tuntuima juutuuberi, Martti Hallikuga, keda võis tänavu jõuludel näha ja kuulda ühisel kontserttuuril.

Arida Muru | FOTO: facebook

Arida Muru - tegi nime kevadel, kui toimusid Euroopa meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis, tuues bikiinifitnessi juuniorite arvestuses esikoha. Sügisel saavutas Arida Salme Kultuurikeskuses toimunud Eesti Meistrivõistlustel bikiinifitnessi juuniorite kategoorias esimese koha.

Inna Kovaljova | FOTO: Instagram

Inna Kovaljova - 23-aastasel elustiili-, reisi- ja moeblogijal hakkasime silma peal hoidma tänavu kevadel. Neiul on sotsiaalmeediakanalis Instagram jälgijaid ligi 13 000.

Gerli Põldoja | FOTO: facebook

Gerli Põldoja ehk Gerli A Chantelle - keda võiks julgelt nimetada kohalikuks Paris Hiltoniks. Gerli armastab tegeleda heategevusega, jumaldab oma lemmikut, pomeraniani tõugu Mishkat ja on moebrändi Gerli A. Chantelle looja. 27-aastase moelooja tegemistega viisime Elu24 lugejad kokku suvel.