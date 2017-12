Galerii! Palju õnne, president Kersti Kaljulaid

Kersti Kaljulaid sündis 1969. aastal Tartus ning on lõpetanud 1992. aastal Tartu Ülikooli bioloogina.

2004. aastal, mil Eestist sai Euroopa Liidu liikmesriik, määrati Kaljulaid Eesti esindajaks Euroopa Kontrollikojas. Ta oli Kontrollikoja liige kuni aastani 2016.

Pärast seda, kui 2016. aasta Eesti presidendivalimistel jäi president nii Riigikogus kui ka valimiskogus valimata, tegi Riigikogu vanematekogu Kaljulaidile 27. septembril 2016 ettepaneku kandideerida Eesti presidendiks, mille Kaljulaid vastu võttis.



90 Riigikogu liiget seadis ta 30. septembril 2016 Riigikogus presidendikandidaadiks ja 3. oktoobril 2016 valiti Kaljulaid Riigikogu presidendivalimiste esimeses voorus Eesti Vabariigi presidendiks. Ta astus ametisse 10. oktoobril 2016.

Kaljulaid valiti 2016. aastal mõjukaimaks Eesti inimeseks ja 2017. aastal jõudis ta esimese eestlasena majandusajakirja Forbes koostatava saja mõjukaima naise nimekirja. Talle on antud Riigivapi teenetemärk ning ta on pälvinud Koosmeele auhinna ja aunimetuse Aasta eurooplane.



Kaljulaid on teist korda abielus. Esimesest abielust Taavi Talvikuga on Kaljulaidil tütar ja poeg. Tütar Silja on doktorant ehituse valdkonnas ja poeg Siim Talvik on lõpetanud IT Kolledži. Kaljulaidi teisest abielust Georgi-Rene Maksimovskiga on sündinud kaks poega.