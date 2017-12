2017 oli eelsoojendus, kuid 2018 on tegelikult Nibiru ja maailmalõpu aasta?

Vandenõuteoreetikud parandasid end nüüd, et Maa ei pidanud hävinema 2017, vaid tegelik häving saabub hoopis 2018. aastal, edastab The Sun.

Kosmoseteoreetik Deavid Meade sõnas, et 2017. aastal oli Nibiru kohta käiv informatsioon niiöelda eelsoojendus, et inimkond harjuks mõttega Nibiru ohtlikkusest.

Planeet X | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Meade lisas, et 2018 võib olla meie planeedi ja inimkonna jaoks viimane aasta, sest tema andmetel on Nibiru liikumas meie planeediga kokkupõrkekursil.

«Juba sel aastal oli näha mitmeid märke, et lõpp on saabumas. Maailma paljudes riikides on pidev poliitiline kriis, jätkuvad sõjalised kokkupõrked ning aina enam on looduskatastroofe. Kõik see kokku viitab, et meie planeet on teel hävingu suunas. Enne Nibirut tulevad veel mitmed inimtekkelised katastroofid. Nibiru on see, mis annab lõpliku hoobi,» arvab teoreetik.

David Mead | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Ta jätkas, et inimkond ei ole kunagi kontrollinud meie planeeti ega ka kosmilisi jõude, mis seda mõjutavad.

«Nii riikide valitsused kui teadlased varjavad tähtsat infot, et mitte paanikat tekitada. Varjatakse, et nii USAs Yellowstone’is asuv hiigaslik vulkaan kui Itaalia Vesuuv ja Mehhiko Popocatepetl hakkavad 2018. Aastal samal ajal purskama. See toob kaasa globaalse katastroofi, mis mõjutab miljoneid inimesi ja ka neid, kes neist vulkaanidest kaugel asuvad, sest vulkaanituhk ja vulkaanilised osakesed saastavad õhku ning varjavad päikesevalgust,» lausus Meade.

Vesuuv | FOTO: wikipedia.org

Vulkaanipursetele järgnevad maavärinad ja tsunamid, mis omakorda hävingut külvavad.

Tsunami 2011. aasta märtsis Jaapanis | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Looduskatastroofid toovad kaasa näljahädad ja haiguste leviku. Sellega kaasnevad sotsiaalsed ja majanduslikud kriisid.

«Kui meie planeet ja tsvilisatsioon on nõrgenenud, saabub Nibiru, millega kokkupõrge on viimaseks piisaks karikas,» arvab vandenõuteoreetik.

2018 saabub maailmalõpp? | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Teooria kohaselt on planeet Nibiru pärit meie päikesesüsteemist väljapoolt, kuid iga 3600 aasta tagant siseneb ta meie süsteemi liikudes kas Maast väga lähedalt mööda või siis on kokkupõrkekursil.

Meade'i arvutuste kohaselt on Nibiru Maaga kokkupõrkekursil 2018. aasta mais, kuid on teisi teoreetikuid, kelle arvates leiab katastroof aset juba 2018. aasta jaanuaris.

USA kosmoseagentuur NASA ja veel mitmete riikide kosmoseagentuurid on inimesi rahustanud teadetega, et Nibiru on internetipettus, mille abil tahetakse paanikat tekitada.