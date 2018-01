TOP 13: suurimad reklaamitrikid läbi aegade

Kas tegu on lihtsalt rahva lollitamisega või tõesti lahedate trikkidega, otsustage ise.

13. Politsei lavastas kunstinäituse

Londoni politsei korraldas kunstinäituse, mis oli täidetud võltsitud kunstiesemetega, et tõsta inimeste teadlikust üha peenemaks muutuva kunstireprodutseerimise valdkonnast.

12. Olümpiatõrviku rännak

Olümpiatõrvik käis maailma sügavaimas järves | FOTO: Reuters

Just. Tegu on Olümpiakomitee poolt organiseeritud reklaamitrikiga, et suurendada nii meedia kui inimeste tähelepanu algavate olümpiamängude eel. Olümpiatõrviku rännakut on korraldatud alates 1936-st aastast ja seda tehakse nii suve - kui talimängude eel.

11. Kentucky Fried Chickeni söödav küünelakk

KFC Hong Kongi osakond tõi ellu tuntud ütluse: «Sõrmi limpsivalt hea.» Lakid on tehtud 11 salajas hoitud koostisosast.

10. Briti supermarket pakkus šveitslastele tasuta silmateste

Miks just šveitslastele? Asi lihtne. 2004. aastal Portugalis toimunud jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ajal jättis šveitslasest kohtunik Urs Meier lugemata inglase Sol Campbelli värava, mis oleks taganud neile edasipääsu järgmisesse ringi.

9. Hollywoodi märk

Hollywoodi märk. | FOTO: JOE KLAMAR/AFP

Kuigi tänapäeval on Hollywood sünonüümiks USA filmitööstusele, siis selle algusaastail tähendas see midagi muud. Nimelt, oli märgi ehitamise eesmärgiks müüa selles Los Angelese linnaosas kinnisvara inimestele, kes tahtsid sinna piirkonda elama tulla. Algse nimega «Hollywoodlandi» märk oli 15 meetrit kõrge ning mõeldud eraldama rikkaid valgenahalisi kõikidest teistest.

8. Tiger Woodsi lahtilöögid

Tiger Woods. | FOTO: Danny Lawson/PA Wire/Press Association Images

2004. aastal maksti golfimängijale Tiger Woodsile miljon dollarit, et ta harjutaks enda lahtilööke maailma kõige kõrgema hotelli Burj Al Arabi helikopteri maandumispunktilt. Selle trikiga püüti tähelepanu tõmmata Dubai Desert Golf Classic turniirile.

7. P.T Barnum: kaks ühe hoobiga

P.T Barnum oli igipõline promootor ning klassikalise tsirkuse üks rajajatest. Ta mõtles alati välja kummalisi trikke, et enda tsirkust promoda. Üheks selleks oli maikuus 1883 Brooklyni silla avamine. Barnum sõidutas enda elevandid silla juurde kohale ja lasi nendel üle silla joosta. Sellega reklaamis ta enda tsirkust ja kinnitas rahvale, et sild on ületamiseks turvaline.

6. «Blairi nõia projekt»

Filmi tegijad jagasid USA ülikoolidesse laiali terve hulga nii-öelda videoasitõendeid sellest, mis noorte inimestega metsas toimus. Tegelikult ei olnud tegu millegi muu, kui «found footage» tüüpi filmi reklaamimisega. Trikk toimis, sest madala eelarveline film teenis kokku 150 miljonit dollarit.

5. Michael Jacksoni hiigelkujud

Michael Jackson. | FOTO: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Et aidata kaasa popikuninga uue albumi «HIStory» müügile, korraldas Sony 30 miljonit dollarit maksnud reklaamikampaania. Selle raames ehitati üheksa kümne meetrist täismetallist 2,1 tonni kaaluvat Michael Jacksoni kuju, mida näidati erinevates Euroopa paikades.

4. Tour de France

Sada aastat tagasi tuli ajakirjanikul Henri Desgrange'il mõte korraldada rattasõit ümber Prantsusmaa, et reklaamide L’Auto ajalehte, kus ta töötas. See idee sai aga rahva seas niivõrd populaarseks, et suurendas L’Auto kasumit kaks korda ning ajas nende rivaali Le Velo pankrotti. Tänapäeval on Toure de France'ist saanud maailma populaarseim jalgrattavõidusõit, mida kantakse üle 188 erinevas riigis.

3. Macy kaubamaja tänupühade paraad

Macy's on USA kaubamajakett, mis korraldas 1924 aasta tänupühade ajal väikese paraadi, et endale tähelepanu tõmmata. Tänapäeval on selleks kujunenud omaette sündmus, mida rahvas igal aastal ootab. 2015 aastal külastas läbi New Yorgi tänavate liikuvat paraadi 3,5 miljonit inimest. Kodust vaatas seda veel lisaks 23 miljonit. Marsimuusika, snäkid ja täispuhutud multifilmitegelased - mida su hing veel tahab?

3. Maa Tund

Maailma Looduse Fond alustas nii-öelda Maa Tunniga 2007 aastal Sydneys. Maa Tunni eesmärgiks on tunniks ajaks välja lülitada kõik ebavajalikud elektriseadmed, et pöörata tähelepanu kliima soojenemisele.

Selle esimesel aastal lülitasid 2,2 miljonit inimest enda elektriseadmed välja. Järgmisel aastal ühinesid kampaaniaga ka Rooma Kolosseum ja Golden Gate Bridge San Franciscos. 2015 aastal osalesid kampaanias 172 riiki ning 10 400 ausammast.

1. Hüpe stratosfäärist

2012. aastal sai Felix Baumgartnerist esimene inimene, kes masina abita murrab helibarjääri. Ta tegi langevarjuhüppe 37 kilomeetri kõrguselt. Kogu asi oli kavandatud Red Bulli poolt. Baumgartneri hüpet jälgis YouTube'i vahendusel kaheksa miljonit inimest.