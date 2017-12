Neli aastat tagasi leidis aset Michael Schumacheri mäesuusaõnnetus

Täna, 29. detsembril möödub õnnetusest neli aastat, kuid Schumacher ei ole sellest taastunud, teatavad Expressen ja Iltalehti.

Michael Schumacher mäesuusatamas | FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters/Scanpix

Arstide teatel oli Schumacheril õnne, et tal oli kaitsekiiver peas, sest kui ei oleks olnud, oleks ta silmapilkselt surma saanud. Kiiver lagunes kaljuga kokku põrgates tükkideks.

Schumacher viidi pärast aju-uuringut kunstlikku koomasse, kus ta oli pool aastat.

Schumacheri mänedžer Sabine Kehm sõnas pärast õnnetust, et seitsemekordsel maailmameistril diagnoositi raske ajukahjustus.

Michael Schumacher | FOTO: RADU SIGHETI/REUTERS/Scanpix

2014. aasta suvel tõid arstid Schumacheri koomast välja ja ta viidi parameedikute helikopteri abil Prantsusmaalt Grenoble’i haiglast Šveitsi Lausanne’i haiglasse.

Prantsusmaa Grenoble'i haigla | FOTO: JEAN-PIERRE CLATOT/AFP/SCANPIX

2014. aasta septembris lubasid raviarstid perel Schumacheri viia koju, Genfi järve ääres asuvasse Glandi. Pere lasi koju ehitada «haigla», kuhu paigutati Schumacheri jaoks erivoodi ja vajalik aparatuur. Lisaks palgati meditsiinipersonal, kes Schumacheri tervislikku seisundit seni jälgivad.

Michael Schumacher | FOTO: Torsten Blackwood/AFP/Scanpix

Mänedžer Kehm sõnas 2015. aastal, et Schumacheri seisund on stabiilne, kuid pärast seda ei ole mänedžer ega ka pere enam tema seisundi kohta informatsiooni jaganud.

Saksa ja teiste riikide meedia on avaldanud lugusid, milles spekuleeritakse Schumacheri tervise teemal.

Michael Schumacher | FOTO: © Alessandro Bianchi / Reuters/REUTERS/Scanpix

Saksa väljaanne Bunte teatas 2015. aasta detsembris, et Schumacher on hakanud paranema ning terapeudid õpetavad teda taas käima. Pere andis väljaande kohtusse ja sai võidu.

Schumacheri pere advokaat Felix Damm eitas kohtus, et endine vormel-1 piloot suudab käia.

Michael Schumacher | FOTO: Yasuyoshi Chiba/AFP/Scanpix

Vormel-1 tegevjuht Ross Brawn sõnas 2016. aastal, et Schumacheri tervis on paranemas, kuid üsna kiiresti muutis ta oma sõnavõttu.

Ross Brawn | FOTO: James Moy/James Moy Photography/PA Images

«Me saame tema eest vaid palvetada. Meedia teatel olevat ma öelnud, et ta on paranemas, kuid ma ei mõelnud seda,» lausus Brawn hiljem.

Ferrari endine tegevjuht Luca di Montezemolo võttis Schumacheri tervisliku seisundi teemal samuti sõna, kuid itaallase teated olid vastuolulised.

«Minule teadaolevalt saab Michael Schumacher aru, mis tema ümber toimub. Loodan, et ta pikapeale paraneb. Lootust ei tohi kaotada,» teatas di Montezemolo.

Schumacherite pere ei ole alates 2015. aastast Michaeli tervisliku seisundi kohta informatsiooni jaganud ning see on tekitanud nii spekulatsioone kui vandenõuteooriaid, millest üks on, et Schumacherit taheti Meribelis mõrvata.

Prantsuse mäesuusakuurort Meribel | FOTO: RUBEN SPRICH/REUTERS/Scanpix

Prantsuse mäesuusakuurort Meribel | FOTO: JEAN-PIERRE CLATOT/AFP/SCANPIX

Saksa vormel-1 pilootide mänedžeri Willi Weberi arvates teeb Schumacheri pere valesti, et ei jaga informatsiooni, sest see on toonud kaasa spekulatsioone ja tõe moonutamise.

Michael Schumacher | FOTO: AFP/Scanpix

Weberi sõnul ei avaldaks meedia valeinfot, kui pere oleks nõus koostööd tegema.

«Tänapäeva maailmas on viisakas, kui raskelt haige kuulsuse kohta antakse ka iga poole aasta või ühe aasta tagant adekvaatset informatsiooni,» teatas Weber.

Michael Schumacher sündis 3. jaanuaril 1969 Saksamaal Hürthis. Schumacher pääses 1991. aastal Jordani vormel-1 meeskonda tänu kriminaalsele vahejuhtumile.

1991. aastal sõitsid Jordanis Andrea de Cesaris ja Bertrand Gachot. Pärast 10. etappi Gachot vahistati, kuna ta ründas taksojuhti pisargaasiga ja sai kahe kuu pikkuse vangistuse. Jordan palkas tema asemele siis üsna tundmatu Schumacheri.

1992 – 1995 oli Schumacher Benettonis, 1996 – 2006 Ferraris ning 2010 - 2013 Mercedes.

Michael Schumacher | FOTO: AFP/Scanpix

Michael Schumacher on alates 1. augustist 1995 abielus Corinna Schumacheriga (sündinud 2. märtsil 1969; neiupõlvenimi Betsch). Neil on kaks last: tütar Gina-Maria, kes sündis 20. veebruaril 1997 ja poeg Mick, kes sündis 22. märtsil 1999.