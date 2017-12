Lumivalgeke oli sadist ja Aladdin mõrvar ehk Disney filmide õõvastavad originaallood

Me kõik oleme näinud Disney filme printsidest ja printsessidest ja nõidadest ning mis kõigest veel. Kuigi lugude kangelased võitlevad terve loo vältel kurjade jõududega, kes tahavad neile liiga teha, siis lõppevad lood alati õnnelikult. Aga seda ainult sellepärast, et Disney muutis algallikalt saadud ideed, kuna originaalne oli rõve ja verine.

«Rapuntsel»

Stseen animafilmist «Rapuntsel». | FOTO: AP / Scanpix

Algallikas kukub prints tornist alla ja maandub okasrooside põõsasse ning jääb selle tagajärjel pimedaks. Pärast seda on ta sunnitud aastaid agoonias metsas ringi käima.

«Väike merineitsi»

Arieli saatus oli algallikas palju-palju hullem kui Disney filmis. | FOTO: Disney

Algallikas võttis merinõid Ursula Arielilt mitte tema hääle, vaid keele.

«Herakles»

Disney versioon Heraklesest. | FOTO: Disney

Need, kes on Vana-Kreeka mütoloogiaga kursis, teavad, et põhjus, miks Herakles pidi 12 vägitegu ette võtma oli see, et pärast seda kui ta kasuema Hera oli ta hulluks ajanud, tappis Herakles enda naise ja lapsed. Ning nagu Vana-Kreekas ikka, oli kangelane enamus aega täiesti alasti.

Ei ole nagu lastefilmide jaoks väga sobib.

«Mulan»

Mulan tappis end päris loo lõpus ära. | FOTO: Disney

Sui Tangi romantilises versioonis avastab Mulan sõjast koju naastes, et tema isa on ammu surnud ja ema uuesti abiellunud. Peale selle sunnitakse Mulan vastu tema tahtmist konkubiiniks hakkama. Aga ta väldib seda saatust ... sooritades hiljem enesetapu.

«Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi»

Lumivalgeke oli sadist. | FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Lumivalgekese originaalloos kutsusid prints ja printsess kurja kuninganna enda pulma, et teda siis avalikult piinata ja tappa, lastes tal tulikuumades rauast kingades tantsida, kuni ta sureb.

«Aladdin»

Aladdin oli mõrvar. | FOTO: Disney

Aladdini loos saab kuri võlur osaks kuninglikust perekonnast tappes ühe vana naise, varastades tema riided ja teeseldes, et ta on see naine. Kui aga Aladdin avastab võluri päris identiteedi, pussitab ta meest südamesse ja tapab ta.

«Pinocchio»

Pinocchiole ei meeldinud, kui teda noomiti. | FOTO: Disney

Pärast seda kui Jiminy Cricket loeb Pinocchiole moraali, viimane vihastub ja lööb kriketi haamriga surnuks.

«Tuhkatriinu»

Tuhkatriinu. | FOTO: Disney Wiki

Selle asemel, et lasta printsil lihtsalt tema tütardest mööda minna, sunnib kuri kasuema neil enda varbad maha lõikama, et kadunud kristallking neile jalga sobiks.

«Tarzan»

Tarzan sai originaalnovellis kõvasti reisida. | FOTO: Disney

Novellis läheb Tarzan Janile viimase kodulinna, Baltimore'i järgi. Kui aga mees avastab, et naine on sealt kolinud edasi Wisconsinisse, siis läheb Tarzan talle ka sinna järgi ... ja ongi kõik.

«Uinuv kaunitar»

Uinuv kaunitar langes vägistamise ohvriks. | FOTO: Disney

Kui loo peategelane on nõelaga enda sõrme torganud ja magama jäänud, leiab naise kõigepealt vana kuningas, kes teda mitmel korral vägistab.

Seega, väga hea, et kõik need lood ümber tehti. Vastasel juhul oleks juba mitu generatsiooni lapsi, kes peavad elu lõpuni terapeudi juures käima.