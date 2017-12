James Bondi boss ütleb, et järgmine agent 007 võib olla naine

Aga praegu ei tasu veel sündmustest ette rutata. Daniel Craigil on lepingu järgi veel üks film teha ning järgmise Bondi mängimise suurnominet on James Norton, kes on samuti valge mees.

James Norton | FOTO: Tom Belcher/Capital Pictures/BEL/Capital Pictures

James Norton on 32-aastane näitleja, kelle karjäär on enamasti möödunud teleseriaale tehes. Tema tuntumateks projektideks on Briti telesarjad «Happy Valley», «Grantchester», ja «War & Peace». 2015 aastal oli ta Briti televisiooni parima meeskõrvalosatäitja auhinna kandidaat.

Ja tema eesnimi on James. Sellega on juba pool tööd tehtud.

Bondi filmide produtsent Barbara Broccoli. | FOTO: Rex Features / Vida Press

Aga sarnaselt teisele legendaarsele briti fiktiivsele tegelasele Doctor Who-le võib järgmine Bond olla hoopis naine. Alates sellest aastast mängib Doctor Who rolli esmakordselt naisnäitleja, kui selle rolli mängimise koorma võttis enda õlgadele Jodie Whittaker.

Whittakeri värbamisega traditsiooni murdnud Who tegijad said fännidelt selle otsuse pärast palju laida, aga tegijad jäid endale kindlaks ning on Whittakeriga siiamaani rahul. Kuigi nais-Bondi kandidaatide nimesid pole meediast veel läbi käinud, siis toetab seda mõtet ka briti peaminister Theresa May.

Theresa Mayle meeldib nais-doctor Who ja usub, et tulevikus saame näha ka esimest naissoost agent 007-t. | FOTO: YVES HERMAN/REUTERS/Scanpix

«Mulle meeldib Doctor Who-d jõulude ajal vaadata. Ma arvan, et nais-doctor Who on hea samm edasi naiste mõjuvõimu suurendamise osas. Ja ühel päeval peaks olema kindlasti ka nais-James Bond,» sõnas peaminister.

Kuigi James Nortonit peetakse nii-öelda päris favoriidiks, siis on meediast läbi käinud ka jutud, et Idris Elba võtab Bondi mängimise rolli üle.

Idris Elba on eestlastele tuttav sarjast «Luther». | FOTO: AFP / Scanpix

Idris Elba on väga populaarne ning suurepärane näitleja, kes saaks agent 007 portreteerimisega kindlasti suurepäraselt hakkama. Kuigi teda on meedias mitmel korral selle rolliga seostatud, juba nii palju, et paljud inimesed peavadki teda järgmiseks Bondiks, siis pole diil ametliku vormi võtnud ning Elbast traditsioonimurdjat veel pole saanud.

Elba ütles briti väljaandele Daily Telegraph: «Alguses ma nautisin neid jutte ja mõtlesin, et küll see oleks tore, aga nüüdseks on see muutunud rassidebatiks. Ma olen arvatavasti kõige tuntum Bondi näitleja maailmas, kuigi ma ei ole seda rolli isegi veel mänginud. Küllalt on küllalt. Ma ei saa sellest enam rääkida.»

Praegu midagi ametlikku pole, seega on kõik võimalik.