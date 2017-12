Pildid ja video: kultuurid, kus uut aastat ei tähistata 1. jaanuaril

Mango | FOTO: Panthermedia / Cseh Ioan

Sri Lanka

Sri Lanka saarel langeb uus aasta samuti kevadesse, see kannab nime aluth avurudda ja seda tähistatakse 13. – 14. aprillil, kui on noorkuu. Uue aasta tähistamine on samas saagipidu. Just neil päevadel aprillis on päike Sri Lanka kohal seniidis. Kohalikud hoiavad siis oma maja uksed lahti, see on märgiks, et nii sugulased, sõbrad kui ka võõrad on külla oodatud. Uue aasta puhul süüakse kavumi nime kandvat õlikooki ja mitmeid traditsioonilisi roogasid.

Tamilid Indias, Sri Lankal ja Singapuris

Tamilitel algab uus aasta samuti kevadel, algus on 13. – 14. aprillil, kandes nime puthandu. Tamilide kultuuris tehakse uue aasta puhul tänava- ja seinajoonistusi, toimuvad mitmed peod ja paraadid, kus jagatakse maiustusi.

Hindud, sikhid ja džainistid

Põhja-Indias elavad hindud, sikhid ja džainistid tähistavad uue aasta saabumist sügisel. 2018. aastal algavad diwali pidustused 6. novembril ja kestavad kuni 10. novembrini. Nimetatud kultuuride esindajad kummardavad siis jõukuse ja heaolu jumalannat Lakshmit. Samuti kingitakse lähedastele raha, et neil aasta läbi raha oleks.

Hindud | FOTO: Tumpa Mondal/imago/Xinhua/Scanpix

Juudid

Juudi kultuuris saabub uus aasta ehk rosh hashanah 2018. aastal spetembris. Pidustused algavad 9. septembril ja kestavad 10. septembrini. Need on juudi kalendri tisherei kuu esimene ja teine päev. Uue aasta alguses mälestatakse seitset päeva, mil jumal lõi maailma. Pidustusi on seinast seina, nii suuri avalikke kui kodus vaikseid. Juudid usuvad, et maailma loomise mäletamine annab vihjeid, mis tuleb järgneva aasta jooksul. Uue aasta saabudes süüakse mitmeid roogi, kuid eriti palju õunu ja mett.

Juudid | FOTO: AMIR COHEN/REUTERS/Scanpix

2018. aasta on Heebrea ajaarvamise järgi 5779. aasta.

Islam

Islami kalendri kohaselt algab uus aasta sügisel oktoobris. See kannab nime raʼs as-sanah al-hijrīyah ning sellega meenutatakse prohvet Muhamedi hidžra’t.

Hidžra'ga tähistatakse 622. aastal toimunud prohvet Muhamedi väljarännet koos 70 moslemi perekonnaga Mekast Medinasse ja selle sündmuse algus on ka islami kalendri algus.

2018. aastal tähistatakse hidžra't 11. septembrist kuni 9. oktoobrini. Islami kalendri järgi algab iga uus päev päikeseloojangul, uue aasta esimene päev algab siis kui taevasse ilmub kuu.

Moslemid | FOTO: TAUSEEF MUSTAFA/AFP/Scanpix

Austraalia aborigeenid

Austraalia lääneosas elavad Muradori hõimu liikmed tähistavad uue aasta algust sügisel, Gregoriuse kalendri järgi 30. oktoobril. See on hõimu jaoks tähtis päev, kuna siis jäetakse vana seljataha, vaenlased lepivad ja luuakse uusi suhteid. Tänatakse jumalaid, kes aitasid neid aasta jooksul ja viiakse läbi rituaale, et jumalad aitaksid neid ka uuel aastal.

Austraalia aborigeen | FOTO: David Gray/Reuters/Scanpix

Jaapan

Jaapanis tähistatakse alates 1873. aastast uue aasta algust Gregoriuse kalendri järgi 1. jaanuaril, kuid on ka neid, kes tähistavad uue aasta saabumist idamaade kuukalendri järgi nagu Hiinas ehk uus aasta saabub veebruaris.

Jaapanlased söövad aastavahetusel nende kultuurile omaseid hõrgutisi nagu osechi, mis koosnevad mitmest toidust. Samuti süüakse suppi riisikookidega, kuid ka sushi't ja sashimi't. Aasta viimasel päeval helistavad buda mungad 108 korda kelli, mis sümboliseerib 108 inimpattu. Kellade helinal on pattudest puhastav toime. Kelli helistatakse aasta viimasel päeval 107 korda ja uue aasta esimesel päeval ühe korra.

Jaapani road osechi | FOTO: wikipedia.org

Uueaastakaunistused Tokyos Asakusa Sensoji budistliku templi juures | FOTO: Koji Sasahara/AP/Scanpix

Buda kuju ja budistlik tempel Jaapanis | FOTO: Rights Managed/Mary Evans / Grenville Collins P/Scanpix

Tai

Tai uus aasta saabub aprillis, kandes nime songkran. See algab 13. aprillil ja kestab kuni 15. aprillini 2018. Uue aasta saabudes loobivad inimesed teinteist veega, vett seostatakse nii puhastumise kui hea õnnega. Uue aasta eelselt puhastatakse budakujusid ja pilte, kuna selle tegevuse läbi loodetakse samuti õnne.

Tai aasta alguse sonkrani festival | FOTO: Rachen Sageamsak/imago/Xinhua/Scanpix

Etioopia

Etioopias on aasta algus septembris, kandes nime enkutatash. Uus aasta algab 11. septembril, liigaastal aga 12. septembril. Sellega tähistatakse samas vihmaperioodi lõppu ja meenutatakse Seeba kuninganna tagasipöördumist kodumaale kuningas Solomoni juurest Jeruusalemmas.

Seeba kuninganna keskaegsel joonistusel | FOTO: wikipedia.org