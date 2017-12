Popstaar ja jalgpallur lahutasid abielu

Jamie Redknapp (44), kelle jalgpallurikarjäär ei olnud erinevate vigastuste tõttu võib-olla nii glamuurne kui see oleks võinud olla, mängis enda karjääri jooksul suurklubide Liverpool ja Tottenhami ridades. Ta esindas ka Inglismaa koondist 17 korral.

Jamie töötab praegu jalgpallikommentaatorina. | FOTO: Vida Press

Louise (43) on aga endise popansambli Eternal liige. 1995. aastal lahkus ta bändist ning alustas enda soolikarjääri. Ta on müünud kokku 15 miljonit albumit üle maailma.

Louise Redknapp ütles, et tal läheb süda pahaks mõttest, et ta ei saa enam kunagi esineda. | FOTO: Vida Press

Paar oli omavahel lahku läinud juba oktoobris. Kumbagi täna kohtus kohal ei olnud.

Louise on öelnud, et ta tundis end abielus olles raskelt, ta ei tahtnud enam olla lihtsalt abikaasa ja kodukana. Lahutuse abil püüab ta elluäratada enda lauljakarjääri, kuna igatseb suminat, mis esinemisega kaasneb. Naine on viimased neli kuud olnud tuuril.

Paar teatas enda lahkuminekust juba oktoobris. | FOTO: Vida Press

Paaril on kaks last (poisid 9 ja 13), kes jäid praegu isa juurde Oxshottis, Surreys, kelle koguväärtuseks loetakse 15 miljonit naela.

Kui lahutus saab lõpule viidud, siis taotlevad mõlemad laste hooldusõigust.