Naiskangelased said lõpuks riided selga

Poolpaljad naistegelased võivad ju olla silmale hea vaadata, aga muutuvate ühiskonnanormide juures ei ole see enam aktsepteeritav. See on hea, sest enamasti ei ole naiste riietus väga loogiline.

«Naised ja Hollywood» rajaja Melissa Silversteini võrdles enda iroonilises säutsus Wonder Womani kostüümi Patty Jenksinsi filmis «Wonder Woman» (kostüümidisainer Lindy Hemming) sama tegelase kostüümiga Zack Snyderi «Õigluse liigas» (kostüümidisainer Michael Wilkinson, sama mees, kes vastutas kostüümide eest ka filmis «Batman v Superman»).

Ameerika filminäitleja Jessica Chastain säutsus selle peale: «Hei, mehed, kuidas teie end võitluseks riietaksite? Vihje: ära paljasta enda elutähtsaid organeid.»

See oli teravmeelne torge varasemate kostüümi valikute osas, mis naiskangelastele on filmides osaks saanud. Mehed saavad kanda alati korralike ning lahinguks valmis riietust, samas kui naised peavad poolpaljana ekraanil ringi hüppama.

Sama kinnitas ka Cara Delevingne, kes tegi kaasa filmis «Suitsiidisalk». Ta ütles: «Superkangelaste filmid on üldiselt väga seksistlikud. Naiskangelased on enamasti paljad või bikiinides. Mitte keegi ei saa nii võidelda.»

Kuigi naiskangelased nagu Xena ja Buffy tegid head tööd selle nimel, kuidas naised võiksid välja näha, siis viimased 15 aasta jooksul tehtud projektides nagu Halle Berry «Kass-naine» ja film «Sucker Punch», milles viimases võitlesid naised kõrgetel kontsadel ja ilustatud aluspesus.

Aga 2017 paistab olevat aeg, mil kõik need varasemad paljastavad kostüümid on ajalugu, sest Wonder Womani soolofilmis ning filmi «Viimane jedi» on näidanud, et naiskangelased võitlevad nüüd kostüümides, mille esmane eesmärk on neid lahingus kaitsta, ja mitte enam rõhuda nende seksikust.

Wonder Womani kostüümi areng

Kui Wonder Womani tegelaskuju esmakordselt teleekraanidele ilmus, siis rõhutati eelkõige naise büsti ja kurve.

Lynda Carter Wonder Womanina. | FOTO: Wikimedia Commons

Uuemad filmid on aga näidanud, et kostüümidisainerid peavad kinni mitte ainult mütoloogiast vaid ka loogikast. Uus Wonder Woman on kaetud raudrüüga, mida naisel varasemalt ei olnud. Kaetud on nende rinnad, mis peab kinni mütoloogiast, kus amatsoonid lõikasid enda vasaku rinna ära, et paremini vibu lasta. Seelikut kantakse paremaks liikumiseks.

Gal Gadot mängitud Wonder Women enda soolofilmis. | FOTO: Time

Paljudel amatsoonidel on ka põlve ja küünarnuki kaitsmed ning metallist peakatted. Kui Wonder Womani käevõru ja tiaara olid varasemalt iluobjekt, siis nüüd on needki osa tema turvisest.

Rey, «Tähesõjad: Viimane jedi»

Kuigi printsess Leia ei olnud mingisugune tavaline printsess, siis pidi ka tema korra kandma kuldseid bikiine, kostüümi, mida Carrie Fisher avalikult põlgas.

Printsess Leia kuldsetes bikiinides. | FOTO: Wikimedia Commons

Rey tegelaskuju mängival Daisy Ridleyl on aga selles valdkonnas paremini läinud. Tema ebaseksikas aga praktiline riietus on just see, mida üks naiskangelane 2017 aastal kandma peab. Kostüümidisainer Michael Kaplan sõnas 2015. aasta intervjuus, et ta hakkas kostüümi disainima enne seda kui keegi Rey rolli oli valitud. Seega keskendus ta riietuse loomisel tegelaskujule ja mitte näitlejale.