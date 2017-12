Viisid, kuidas sinu vaimne tervis mõjutab sinu nahka

Paljud eksperdid on nõus, et stress aitab kaasa inimese varajasele vananemisele, tekitab punne ja vinne, rikub naha elastsust ning aitab kaasa kortsude tekkele. Ameerika Psüholoogialiit sõnab, et psühhodermatoloogia, mis on küllaltki uus ning kasvav valdkond, tegeleb inimese vaimse tervise ning naha konditsiooni vahelise seose uurimisega.

Nahk on inimese suurim organ ja seega pole üllatav, et vaimne tervis selle olekut mõjutab. Kui inimene punastab või tunneb millegi üle piinlikust, siis need emotsioonid avalduvad meie kehas meie biokeemia abil. Punastamine on füsioloogiline reaktsioon, kus meie veresooned laienevad, mis näitab, kuidas meie vaimen olek meid füüsiliselt mõjutab.

Kõige kurjajuureks on kortisool, mille kõrge tase takistab kehal naturaalsete niiskustekitajate tootmisel.

1. Stress aitab kaasa akne tekkele

Mida vanem sa oled, seda suurem on tõenäosus, et sinu biokeemia tekitab sinu nahal silmnähtavaid muudatusi. Kui tööl või koolis on raske, siis peaks kasutama niisutavaid kreeme, et ära hoida vinnide tekkimist.

Tõsine akne. Illustratiivne foto. | FOTO: Scanpix

2. Rosaatsea, ekseem ja psoriaas tekivad kõrge kortisooli taseme tõttu

Raske lahutus või suhte lõppemine tekitavad inimesed tugevaid emotsioone, mis mõjutab nende biokeemiat. See aga võib inimese näonahka muuta nii, et inimene ei julge hiljem kodustki välja tulla.

Rosaatsea. | FOTO: DermaEnvy

Ekseem. | FOTO: Healthline

Psoriaas seljal. | FOTO: Wikimedia Commons

3. Varajane vananemine

Kortisool on ka suuteline kiirendama naha vananemise protsessi, tekitades kortse ja pigmentatsiooni, kuid vähendab heledust ja prinklust.

Varajane vananemine. | FOTO: Step to Health

Psühhoterapeut Charlotte Ferguson ütleb, et nii enda vaimse tervise kui naha eest hoolitsemise kõige tähtsamaks faktoriks on rahu säilitamine. «Ma tean, et see ei ole nii lihtne kui tundub, aga relaktsiooniks on olemas niivõrd palju erinevaid vahendeid, et inimene peab enda jaoks leidma selle, mis talle kõige paremini mõjub.»

Uuringud näitavad, et erinevad vaimse tervise ravid, nagu kognitiivne käitumisteraapia ning meditatsioon, aitavad kaasa dermatoloogilisele ravile.

Ferguson soovitab ka ise meditatsiooni, aga ka tähelepanelikkus ümbritseva osas võivad kasulikud olla. Samamoodi ka looduses või sõprade ringis olemine.

«Loomulikult ei ole selles midagi imestada, kui inimene aeg-ajalt ikka vananemise märke näitab, aga kui ta kannatab krooniliste haiguste, nagu täiskasvanute akne või psoriaasi all, siis need on märgid, et sinu kortisooli tase on liiga kõrge,» sõnab Ferguson. «Lisaks, vaatamata sellele, et sinu nahk on praegu korras, ei tähenda see seda, et kõrge kortisooli tase ei pruugi sulle hiljem järgi jõuda. Parem on tegeleda põhiprobleemidega kohe kui lihtsalt püüda erinevaid sümptomeid maskeerida.»