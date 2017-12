Video: Madeleine McCanni ema meenutas viimast jõulu enne tütre kadumist

Madeleine McCanni ema Kate McCann sõnas, et nende pere jaoks olid nüüdsed jõulud juba üheteistkümnendad ilma Madeleine’ita ja jõulud on nende jaoks raske aeg, teatab The Telegraph.

Madeleine McCann | FOTO: Anonymous/AP/Scanpix

«Kõikidel peredel, kus on mõni pereliige kadunuks jäänud, on jõulud, sünnipäevad ja teised peresündmused rasked,» sõnas Kate McCann.

Kate McCann meenutas viimast jõulu, mil Madeleine veel olemas oli. Ema sõnul õppis siis kolmeaastane Madeleine agaralt salme ja jõululaule, ta lemmik oli «Rudolph the Red-Nosed Reindeer».

Madeleine McCann | FOTO: HO/Reuters/Scanpix

Jõuluvana ja põhjapõder | FOTO: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Scanpix

Ema Kate McCann ja isa Gerry McCann olid Madeleine’ile 2006. aasta jõuluks ostnud mänguköögi ja see oli viimane suurem kink, mille Madeleine enne kadumist jõuludeks sai.

«Mäletan ta näoilmet, kui pakist tuli välja mänguköök. Ta hakkas agaralt sellel süüa valmistama ja kutsus meid kõiki sööma. Olen iga aasta jõuludeks ostnud Madeleine’ile jõulukingi hoolimata sellest, et teda meiega ei ole. See mänguköök oli viimane, mille pakki ma teda avamas ja millega jõulude ajal mängimas nägin. Meil on alles kõik tema riided ja mänguasjad,» teatas ema, kellel oli raske pisaraid tagasi hoida.

Gerry ja Kate McCann | FOTO: John Stillwell/PA Wire/PA Images/Scanpix

McCannide kolm last said jõulude ajal igaüks jõulusoki, mille sisse vanemad salaja maiustusi panid.

«Madeleine oleks nüüd teismeline, seega valin nüüd talle kingitusi, mis sobivad tema vanusega. Olen kindel, et ta rõõmustaks nende üle ükskõik mis vanuses,» jätkas ema.

Madeleine McCann kolmeaastasena (vasakul) ja politsei töödeldud fotol vanemana | FOTO: Teri Blythe/AP/Scanpix

Inglismaal Leicesteris oma majas elavate McCannide teatel on Madeleine tuba säilitatud sellisena nagu see jäi kui nad 2007. aastal mais Portugali puhkama läksid ja kus Madeleine kadunuks jäi.

«Teismeline Madeleine kindlasti ei elaks enam roosavalges toas, ta oleks isalt nõudnud toa ülevärvimist. Oletatavlt oleks ta seintel kuulsuste pildid ja ta kuulaks muusikat, mida temavanused kuulavad,» lausus Kate McCann.

Kate ja Gerry McCann pidid esimsel jõulul, mil Madeleine’i enam nendega ei olnud selgitama kahele nooremale lapsele, et vanem õde ei ole nendega.

Madeleine McCann | FOTO: Steve Parsons/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kaksikud Sean ja Amelia küsisid, et kas jõuluvana saab neile Madeleine’i tagasi tuua ja vanemad pidid pisarsilmi vastama, et ei saa.

«See esimene jõul ilma Madeleine’ita oli kurnav, ma ei suutnud jõulupuud ehtida, toitu valmistada ega kingipakke avada. Mida aasta edasi seda enam sain aru, et meil on veel kaks last, kes ootavad jõule ja neile tuleb see anda. Sean ja Amelia on nüüd 12-aastased,» sõnas ema.

2008. aasta jõulude ajal postitasid Kate ja Gerry McCann sotsiaalmeediasse video, millel Madeleine’i on näha 2006. aasta jõulude ajal. Nad lootsid, et äkki selle video nägijad saavad anda neile vihjeid tütre kohta.

Kate ja Gerry McCann | FOTO: Joe Giddens/PA Wire/PA Images/Scanpix

Videol on näha ingliks riietunud Madeleine’i, kes mänib kaksikutega.

Madeleine McCann oli kolmeaastane, kui ta 3. mai 2007 hilisõhtul Portugalis Algarves Praia da Luzi kuurortis pere majutuskohas magades kadunuks jäi. Vanemad ja sõbrad olid 300 meetrit eemal asuvas restoranis õhtust söömas ning käisid iga poole tunni tagant lapsi kontrollimas. Kui isa Gerry McCann läks kella 21.30 ajal kontrollima, siis oli Madeleine voodi tühi ja tüdruk kadunud, kuid kaksikud olid alles.

Portugali ja Briti politsei uurivad Madeleine McCanni kadumist seni. Briti tüdruku kadumise uurimisele on kümne aasta jooksul kulutatud miljoneid naelu ning Suurbritannia võimud andsid sel sügisel lisaraha, mille abil saab uurimist jätkata järgmise aasta kevadeni.