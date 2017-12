Harjutamine teeb meistriks: uskumatult heas vormis Laura Põldvere teeb postitantsus peadpööritavaid trikke

How was your Christmas? :) Christmas is over for this year, but I hope you'll keep the light and love in your hearts all year round.. ❤️ I just soo wanna thank two crazy girls who introduced me to pole dancing this year - - - > @m_von_tre & @piapikkor / Ja siit aasta viimane trennipainutus kell 9 hommikul #poledanceshop #thankyou #meowstudio #piapikkor #loveyourbody #nomatterwhat #butterfly #trainingday #huaweimate10lite #huawei #2017

A post shared by Laura Põldvere (@paulamustikas) on Dec 28, 2017 at 3:46am PST