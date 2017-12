Hüljatud vana mees: noor abikaasa jättis 79-aastase geist vikaari kodutuks

Endine koguduse vikaar Philip Clements abiellus endast 55-aastat noorema rumeenlasest modelli Florin Marin´iga aprillis.

Tutvumissaidi kaudu kohtunud hiigelsuure eavahega homopaar astus ametlikku abiellu Inglismaal, Kent´is.

Endine vikaar abiellus 24-aastase rumeenlasest modelliga. | FOTO: SWNS / Scanpix

Vikaar Clements müüs maha oma Kent´is asunud kinnisvara ja ostis endale ja oma noorele abielumehele korteri Rumeeniasse, Bukaresti.

Mõned päevad pärast uue kodu võtmete üleandmist Florinile läks paar riidu ja nende suhe sai kiire lõpu.

Vaimulik pöördus septembris tagasi kodusele Inglismaale ja peab nüüd toetuma oma sõpradele, sest tal pole enam kusagil elada.

«Me käisime kinos ja shoppamas. Ta oskab mind naerma ajada. Me naersime koos palju,» kõneles preester väljaandele.

Anglikaani kiriku vikaar Clements astus meesmodelliga abielu sõlmides oma kiriku tavade vastu ja pidi vaimuliku seisusest taanduma.

«Tulin augustis Inglismaale arsti juurde ja kui tagasi läksin, puhkes meil tüli. Tundsin end väga üksikuna, sest ma ei oska sõnagi kohalikku keelt ega tunne seal kedagi.»

Vikaari kinnitusel käis tema noor abikaasa Florin palju omapead väljas.

«Ta jõudis voodisse väga hilisel tunnil. Mõnikord alles kella viie ajal hommikul, kui oli käinud klubides või filme vaadanud.

«Ta ütles, et mina klubidesse tulla ei tohi, sest need pole vanadele inimestele. Ma ei leppinud sellega sisimas, kuid usaldasin teda,» rääkis Clements.

Ta loodab oma abikaasaga veel ära leppida.

Pensionile jäänud endine vaimulik ütleb, et tahtis korterit abikaasale kinkides tema kindlusetunnet tõsta – juhuks kui tema peaks ootamatult siitilmast lahkuma.

Sügisel varatult kodupaika naasnud mees on enda sõnul kaotanud kõik.

«Kindel on see, et ta ei olnud raha peal väljas, ega mul ei ole eriti mingeid sääste jäänud,» pihtis ta.

Endise vikaari sõnul ei mõtle ta lahutusele, sest ei soovi oma ellu kedagi teist.

Philip Clements | FOTO: SWNS / Scanpix

«Olen teda palunud, et ta mulle ütleks, kui kellegi teise leiab. Püüan teda mõista.»