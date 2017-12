Salapärane kõne ehk tõde, kuidas jõudis Tanel Padari kõrvu uudis Kristel Mardisoo «salaabielust»

Kuigi Tanel on hetkel armuuimas 21-aastase tudengineiu ja modelli Lauren Villmanniga, oli veel mõned kuud tagasi Taneli suhtemaastiku kohal tumedad pilved.



Septembri keskel lahvatas meediasse uudispomm, et Taneli endine elukaaslane Kristel Mardisoo on paari viieaastase suhte jooksul abielus olnud 1999. aastal mõrvatud ärimehe Mait Metsamaa poja Andreas Metsamaaga. Abieluvararegistrist selgus, et Kristel Metsamaa ja Andreas Metsamaa on abikaasad, kes andsid 2015. aasta jaanuaris sisse avalduse määrata oma varasuhteks varalahusus. Avaldus kanti registrisse 27. jaanuaril 2016 ja see on siiani kehtiv.



Kuidas uudis aga jõudis Taneli kõrvu?

Muusik oli parasjagu Gruusias saate «Kiired ja ilusad Gruusias» salvestusel, kui sai päev enne saate võtteid salapärase kõne peagi ilmuva artikli kohta: «Murelikust hääletoonist oli juba aru saada, et midagi head ei ole oodata,» tundis Tanel ette kõne põhjust.



