Jaan Toots sai lõpuks Lollidemaal asuvast hiigelhäärberist lahti

Ettevõtja Jaan Toots müüs pikka aega oma kinnistut rahva suus Lollidemaaks ristitud Ilmandu külas Kadaka teel, kus ta elas koos oma esimese abikaasa Kersti Tootsiga.

Jaani ja Kersti pikale veninud lahutusprotsess sai punkti aastal 2014. Kui Kerstilt on päritud, miks nad Jaaniga lahutanud pole, ütles Kersti, et neil on kokkulepped, millest tuleb kinni pidada.

Jaan sõudis tänavu suvel teist korda abieluranda eduka ettevõtja ja Astri Grupi ühe omaniku Eve Tootsiga (neiupõlvenimi Kirs).

