Video: hiinlastel on Trump-koer

Tegemist on valget värvi koerakujuga, millel on Trumpile omane võimsa heleda tukaga soeng ning kuju käsi on asendis, mida Trump sageli kasutab teatab The Guardian.

Donald Trump | FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Hiina mitmed väljaanded, sealhulgas ka kommunistliku partei häälekandja teatas, et kohe saabub koera aasta, kuid hiinlastel on ka oma Trump-koer.

Twitteris tervitati kaubanduskeskuse kuju hashtagiga #TrumpDog.

Hiinas Shanxi provintsi Taiyuani kaubanduskeskuse juures olev kuju | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Idamaade kalendri järgi lõpeb Kuke ja algab Koera aasta 16. veebruaril 2018, kuid hiinlased valmistuvad selleks suureks pidustuseks juba nüüd.

Taiyuani ostukeskus tervitas ka möödunud aastal Trumpi, kui pani püsti kukukuju, mis oli Trumpi sarnane. Kuke aasta algas 28. jaanuaril 2017.

Kuke kuju Hiina Shanxi provintsi Taiyuani kaubanduskeskuse juures | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Hiina ostukeskus eitas, et nad panid selle koerakuju viitega USA presidendile. Pigem on see tervitus tulevale Koera aastale.

«Enne uue aasta saabumist käivad pered sisseoste tegemas ja on tore jäädvustada end selle kuju juures,» teatas ostukeskuse esindaja.

Sisseoste teinud on teisel arvamusel ja nende silmis näeb see suur valge koerakuju välja nagu Donald Trump.

Idamaade sodiaak on 12-aastane tsükkel, mille iga aastat tähistab mingi loom.

Donald Trump sündis 14. juunil 1946, ka see aasta oli Koera aasta. Hiina ennustajate sõnul ei pruugi saabuv Koera aasta olla hea neile, kes on sündinud Koera aastal ning see kehtib ka president Trumpi kohta.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump | FOTO: Scanpix

Koera aastal soovitatakse Koertel olla ettevaatlik, astuda üks samm korraga ja reageerida vaid siis, kui seda on vaja.

Trump kritiseeris 2016. aasta valimiskampaania ajal Hiinat, et selle riigi odavtoodang kahjustab teiste riikide, sealhulgas ka USA tööstust, kaubandust ja majandushuvisid. Pärast presidendiks saamist on tema Hiina suunalised sõnavõtud olnud leebemad.