Sahinad käivad: Kristiina Ojulandi ja Raimo Kägu suhe on purunenud?

Elu24 toimetusele tuli tänavu augustis vihje, et poliitik Kristiina Ojuland ja ettevõtja Raimo Kägu teed on lahku läinud. Viimane on alustanud uut elu uue kaaslasega Itaalias ja Ojuland liigub samuti uue kaaslase seltskonnas, aga kodumaal.

Tollal kummutas Ojuland kuuldused ja väitis, et on Raimoga koos ning tema uuest kaaslasest ei oska midagi kosta.



Kuigi Raimo jäi Elu24-le tabamatuks, rääkis ärimees juunikuus «Seitsmestele uudistele», et Kristiina on suur poliitik ja peab Eestimaal võitlust pidama. «Ühiseid argipäevi on meil vähe: on üks tulemine ja minemine,» ütles mees toona meediale.

Sama mõistujuttu on kevadel Itaaliasse kolinud Raimo rääkinud ka värskele Kroonikale: «Me elame täna palju erinevates riikides ja olen tavaline eesti mees ning püüan lennata mitte eriti kõrgelt, kuid kena päikese all ja hea tuulega võivad lennud väga kõrgele ja kaugele minna,» lausub Raimo kaunis ümmarguselt.



Veel suvel müüs paar enda ühist Ihasalus asuvat häärberit.



