Endine baleriin Age Oks: tütrest ei tule, ma arvan, baleriini

Kui aastal 2014 jagasid tollal nelja-aastase Elizabethi vanemad Age Oks ja Eesti Rahvusballeti kunstiline juht ja endine baleriin Toomas Edur rõõmusõnumit ETV saates «Tõuse ja sära» et tütreke on varakult selle imelise elukutse vastu huvi välja näidanud ja unistab baleriiniks saamisest. Aastal 2016 loobus aga pisike piiga balletikooli õpingutest.



Värskes intervjuus saatele «Aasta säravaimad tähed» lausub Age, et ei usu tütre baleriiniks saamise kutsumusse.

«Temast ei tule, ma arvan, baleriini. Aga ma tahaks, et ta teeks seda, mis talle on hingelähedane,» ütles endine baleriin. Age ise alustas balletitantsu kümneaastaselt, Elizabethi isa Toomas Edur aasta vanemana. Tantsimise lõpetasid mõlemad 2009. aastal, Elizabeth sündis aasta hiljem.



