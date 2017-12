Bono sõnul käis surm teda «nuusutamas»

57-aastane laulja sõnas väljaandele Rolling Stone, et ta «surm nuusutas» teda lähedalt ja ta teab, mis tunne see on.

Bono | FOTO: MARCOS BRINDICCI/REUTERS/SCANPIX

«Ma ei taha kirjeldada, mis juhtus, kuid arvan, et üsna paljud ületöötanud inimesed on selles mustas augus ära käinud. See võib olla nii füüsiline kui psühholoogiline. Minu jaoks oli see eelkõige füüsiline, kuid minu aeg ei olnud veel minna. Sellega jäid ära kõik, mis inimese lahkumisega kaasneb,» teatas Bono.

Laulja sõnul pani terviserike ta mõtlema oma elule ja kõigele sellele, mida ta veel teha tahaks.

Bono | FOTO: THOMAS SAMSON/AFP/SCANPIX

Iirimaalt Dublinist pärit laulja ei paljasta Rolling Stonesi 2018. aasta jaanuarinumbris avaldatavas intervjuus, milline terviserike teda tabas, kuid rõhutab, et see oli piisavalt hirmutav ning ta mõistab neid, kes on sama läbi elanud.

Staari sõnul keskendub ta oma elus positiivsele, tundes end väga õnnelikuna.

«Pean end meie planeedi kõige õnnelikumaks inimeseks. Ma ei taha veel siit lahkuda, sest mul on kindlasti veel paar albumit teha ja ma tahan näha oma lapsi kasvamas. Olla koos oma ilusa naise ja sõpradega,» jätkas laulja.

Bono sõnul hoiatas ta abikaasa Ali Hewson teda juba mõnda aega tagasi, et ta tervis kannatab kui ta elab nagu «tank». Bändikaaslane The Edge soovitas samuti aeglasem käik sisse panna.

Ali Hewson ja Bono | FOTO: Steve Eichner/Scanpix

U2 (vasakult paremale) Adam Clayton, Bono, Larry Mullen Jr ja The Edge | FOTO: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Bonol on ka varem terviseprobleeme olnud, kuid need on olnud kerged ja möödunud.

2015. aastal sai ta New Yorgis Keskpargia jalgrattaõnnetuses vigastada ja pärast seda on ta jalgrattaga sõites ettevaatlikum.