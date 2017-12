Värviekspert: sellel on põhjus, miks kõik Disney printsessid sinist kannavad

Alates Aladdini printsess Jasmine'ist ja Belle'iga «Kaunitarist ja koletisest» ning lõpetades Lumivalgekese ja Arieliga, kannavad kõik Disney printsessid ühel või teisel hetkel mõnda tooni sinist kleiti või muud riideeset.

Dorothy Gale filmist «Võlur Oz» | FOTO: dailymail.co.uk

Pantone värviinstituudi tegevjuht Leatrice Eiseman sõnas, et sinine on usalduse, rahulikkuse, selguse ning enesekindluse värv. "Meil kõigil on sinise värvi osas naturaalne usaldus, seda enamasti taeva tõttu. See on midagi, mida meile meeldib oodata. Taevas on usaldusväärne. Töökindel. Taevas võib küll pilve minna, aga me teame, et see on alati seal," ütles Eiseman.

Tuhkatriinu on ka sinises. | FOTO: Disney Wiki

Kuigi need omadused on tavaliselt põhjuseks, miks just poisid sinisesse riietatakse, siis Disney on enda tööpraktikas neid rolle muutnud ja teinud enda printsessidest tugevad, mõjuvõimsad ning usaldusväärsed karakterid.